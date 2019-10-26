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Bursa Textile Show rekor kırdı Bursa Textile Show Fuarı’na 40 ülkeden 500 yabancı alıcı geldi

İHA

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde düzenlenen Bursa Textile Show Fuarı sona erdi. 3 bin 500'ü aşkın yerli ve yabancı iş profesyonelinin ziyaret ettiği fuarda 5 binin üzerinde iş görüşmesi gerçekleştirildi. Fuara 40'a yakın ülkeden 500'e yakın yabancı firma temsilcisi geldi.

Bursa Textile Show rekor kırdı Bursa Textile Show Fuarı’na 40 ülkeden 500 yabancı alıcı geldi

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde düzenlenen Bursa Textile Show Fuarı sona erdi. 3 bin 500’ü aşkın yerli ve yabancı iş profesyonelinin ziyaret ettiği fuarda 5 binin üzerinde iş görüşmesi gerçekleştirildi. Fuara 40’a yakın ülkeden 500’e yakın yabancı firma temsilcisi geldi.
Tekstil sektöründe Türkiye’nin lider şehirlerinden olan Bursa, sektörün dış ticaret hacmine güç katacak önemli bir organizasyona daha ev sahipliği yaptı. BTSO öncülüğünde Ticaret Bakanlığı, Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB), KOSGEB ve DOSABSİAD destekleriyle düzenlenen Bursa Textile Show Fuarı 2224 Ekim tarihleri arasında Merinos AKKM’de gerçekleştirildi. 100’e yakın Bursalı firmanın stant açtığı fuara 40 ülkeden 500 yabancı iş adamı geldi.
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası tarafından yürütülen Bursa Tekstil Sektörüne Yönelik URGE Projelerinin 7’nci alım heyeti programı Bursa Textile Show Fuarı ile gerçekleştirildi. Techxtile StartUp Challenge ile eş zamanlı olarak kapılarını açan Bursa Textile Show Fuarı, 2 Giysilik Kumaş URGE projesi dahilinde düzenlendi. 5 binden fazla iş görüşmesinin yapıldığı fuarda her 3 görüşmeden biri olumlu neticelendi.
BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, fuarda yer alan firmaların stantlarını ziyaret etti. Bursa Textile Show Fuarı’nın her geçen yıl çıtasını yükselttiğini belirten Başkan Burkay, “Bakanlığımızın desteğiyle sadece tekstil sektöründe 3 yılda 60’ı aşkın ülkeden 9 binin üzerinde yabancı iş insanını Bursa’da firmalarımızla buluşturduk. Bu ziyaretlerde 40 binden fazla ikili iş görüşmesi gerçekleştirildi. Farklı sektörlerde olmak üzere 24’ü bulan URGE projelerimizde yüzde 150’yi bulan ihracat artışları yakaladık. Bu yıl 100 firmamız stant açtı. BTSO olarak sektörlerimizin ihracatına güç katacak çalışmalara imza atmayı sürdüreceğiz” dedi.
BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsmail Kuş, oda olarak Bursa’yı fuarlar şehri yapma hedefiyle önemli çalışmalara imza attıklarını belirterek, “Bu fuar yükselen bir trendle dünyaya açılmaya devam ediyor. Yabancı ziyaretçilerin yüzde 70’i ilk defa fuara geldi. Ticaret Bakanlığı ile birlikte yürüttüğümüz URGE desteklerinin fuarın gelişmesinde ciddi bir katkısı var. Bakanlığımıza destekleri dolayısıyla şükranlarımı sunuyorum. İhracatı artırmaya yönelik organizasyonlarla hem Bursa hem de Türkiye kazanacak” açıklamalarında bulundu.
Barutçu Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Barutçu, BTSO’nun düzenlediği alım heyeti ve fuar organizasyonlarının ihracata önemli katkılar sağladığını belirterek, “Bu yıl fuara büyük bir ilgi var. Önemli iş görüşmeleri yaptık. Her yıl fuarın kalitesi daha da yükseliyor. Firma olarak fuardan ve alım heyetinden memnunuz. Avrupalı katılımcı sayısı da oldukça fazla. Sadece yurt dışından değil, yurt içinden de önemli markaların satın alma ekipleri fuara geldi. BTSO’nun bu organizasyonları sayesinde her programda en az 10 yeni müşteri kazanıyoruz. Bu organizasyonlar ciromuzda da en az yüzde 10’luk bir artış sağlıyor” diye konuştu.
Rus sektör temsilcisi Liubov Anfimova ise fuarın oldukça düzenli bir şekilde hazırlandığını ifade ederek, “Fuardan memnun ayrıldım. Bursalı firmalarla işbirliği yapmaya devam edeceğim. Bursa’daki fiyatlar oldukça uygun ve ürünler çok kaliteli. Bursa’dan aldığımız ürünler Rusya’da büyük talep görüyor” açıklamalarında bulundu.

BURSA

26 Ekim 2019 Cumartesi

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