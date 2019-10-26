Kendi kendine meme muayenesi hayat kurtarıyor

Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ediz Tevfik Özgan, memedeki kitlelerin yüzde 80’i kadınların kendi kendilerine yaptıkları aylık muayenelerde tespit edildiğini söyledi.

Bursa Kent Konseyi Ressamlar Çalışma Grubu üyeleriyle bir araya gelen Doruk Sağlık Grubu Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ediz Tevfik Özgan, kadının kendi kendine meme muayenesi yapmanın önemine dikkat çekti. Özgan, "Memedeki kitlelerin yüzde 80’i kadınların kendi kendilerine yaptıkları aylık muayenelerde tespit edilir. Kitle fark edildiğinde mutlaka uzman bir hekime görünmek gerekir. Yaş ve genetik birçok hastalıkta olduğu gibi bu hastalıkta da bir risk faktörüdür. Ama bununla birlikte, erken menopoza giren kadınlarda ve geç adet olan kadınlarda daha sık rastlanabiliyor. Geç ya da hiç doğum yapmamış olmak da risk faktörünü arttırır. Genele baktığımızda 12 kadından biri risk altında” diye konuştu.

Kadının kendi kendine meme muayenesi yapabileceğini ve bu sayede kitlelerin yüzde 80’inin kadın tarafından yapılan aylık muayenelerde tespit edildiğini belirten Dr. Özgan, “Kadınlar 20 yaşından itibaren, her adet döngüsünün 57. günleri arasında ayda 1 kez yapmalıdır. Yalnız şunu da belirtmekte fayda var. Kişiler kendi muayenesini yaparken fark ettiği her kitle, şişlik veya sertliği de kanser olarak nitelendirmesinler. Doktor kontrolü olmadan kitlelerin kanser olup olmadığı anlaşılamaz. Birinci evrede fark edilen rahatsızlığın yüzde 100 oranında iyileşebildiği, 2. derecedeki rahatsızlığın ise yüzde 93 oranında iyileştiği tespit edilmiştir. Evreler büyüdükçe maalesef hastanın iyileşme oranlarında düşüklük oluyor. O yüzden erken teşhisin önemi çok büyük. Meme kanserinden korunmak için de şunları yapmaya özen gösterelim. Şişmanlığın azaltılması, alkol ile sigaranın azaltılması veya bırakılması, sebze ve meyvenin bolca tüketilmesi, emzirmeye önem verilmesi, rutin kontrol ve muayenelerin aksatılmaması ve egzersiz yapılması” diye konuştu.

BURSA 26 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:55

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