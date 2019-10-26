At arabasıyla hırsızlık güvenlik kamerasında

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, bir iş yeri girişindeki metal parçayı alan çocuğun at arabasıyla kaçışı, güvenlik kameralarınca kaydedildi.
Güvenlik kamerasına yansıyan hırsızlık olayı, İnegöl ilçesi Sinanbey Mahallesi'ndeki Metal Sanayi önünde yaşandı. Görüntüye göre kimliği belirsiz kişiler, at arabasıyla iş yeri önüne geldi. At arabasından inen bir çocuk, iş yeri önündeki metal parçayı aldı. Ardından da at arabasına binerek, diğerleriyle birlikte kayıplara karıştı. Hırsızlık anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Polis soruşturma başlattı.
BURSA
26 Ekim 2019 Cumartesi
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