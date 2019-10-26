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‘Sağlıklı Kentler’de hedef ‘sürdürülebilir kalkınma’

İHA

Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Alinur Aktaş’ın başkanlığında faaliyetlerini sürdüren Sağlıklı Kentler Birliği’nin 32. olağan meclis toplantısı ve Sandıklı konferansında 2030 sürdürülebilir kalkınma hedefleri gündeme taşındı.
Sağlıklı Kentler Birliği’nin 32. olağan meclis toplantısı, Afyonkarahisar’ın Sandıklı Belediyesi ev sahipliğinde, Sandıklı Park Otel’de gerçekleştirildi. Meclis toplantısında, ayrıca Adnan Menderes Üniversitesi Çevre Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı, Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Emine Didem Evci Kiraz’ın düzenleme kurulu başkanlığında ‘2030 sürdürülebilir kalkınma amaçları’ konferansı da gerçekleştirildi.
Sağlıklı Kentler Birliği Başkanı ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, toplantıda yaptığı konuşmada, 75 üyesi bulunan birliğin önemine değinerek, “Birlik buluşmalarımızı her yıl farklı şehirlerde gerçekleştiriyoruz. Bu sayede bu şehirleri ve ilçeleri daha yakından tanımayı ve üye belediyelerimizin sağlıklı şehir çalışmalarını yakından görme fırsatını elde ediyoruz” dedi.
Bursa’da yapılan toplantıda, birliğin 4. başkanlığına seçildiğini hatırlatan Başkan Aktaş, sağlıklı şehir hareketinin, Türkiye’nin farklı şehirlerine yayılması ve daha da anlaşılması için çalıştıklarını ifade etti.
Birliğin 20202024 yıllarını kapsayacak stratejik planını tüm paydaşları sürece dahil ederek gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Aktaş, “Birliğimiz, Dünya Sağlık Örgütü tarafından başlatılan ‘Sağlıklı Şehirler Hareketi’nin ülkemizde gelişebilmesi ve uygulanabilmesi amacıyla kuruldu. Kuruluşundan bugüne ele aldığı konu ve çalışmalarla “sağlıklı şehirler” kavramını benimsetmek üzerine faaliyetlerini sürdürüyor. “Sürdürülebilir kalkınma” ve “sürdürülebilir şehirler oluşturmak” sloganıyla kent sağlığını ilgilendiren tüm kentsel ve çevresel konularda eğitimler, çalıştaylar, sempozyumlar, konferanslar, uluslararası kongreler, araştırmalar, yarışmalar, ödül törenleri ve farkındalık çalışmaları düzenleyerek üye belediyeleri bir araya getiriyoruz. Hazırladığımız stratejik planda birliğin durum analizi üzerinde çalıştık. Stratejik amaçları ve hedefleri tanımladık. Birliğimizin misyonunu ve vizyonunu belirledik” diye konuştu.
Başkan Aktaş, ‘Haydi çocuklar bisikletle okula’ temalı çalışma hakkında da bilgiler vererek, “Şehir içi ulaşımında bisiklet kullanımının önemine değinmek, bisikletin etkin bir ulaşım aracı olduğu bilincini yaymak ve bisiklet kullanımını teşvik etmek amacıyla “Haydi Çocuklar Bisikletle Okula” sloganıyla geçtiğimiz yıllarda başlattığımız çalışmamıza bu yıl da devam ettik. İstanbul, İzmir, Denizli, Kahramanmaraş, Bilecik, Osmaniye, Adalar, Bandırma, Dinar, Merkezefendi, Süleymanpaşa ve Ürgüp belediyelerinin desteğiyle öğrencilerin okullarına bisiklet ile gitmelerini sağlayacak etkinlikler yapıldı” diyerek projeyi destekleyenlere teşekkkür etti.
Birlik bünyesinde hazırlanan Kentli dergisi gibi tüm yayınlarda kent ve belediyecilik temalarının incelendiğini söyleyen Başkan Aktaş, “Her yıl gerçekleştirdiğimiz sağlıklı şehirler en iyi uygulama yarışmamızın 2017 yılı projelerini derleyerek kitap haline getirdik. Önümüzde yıl 11. defa yapacağımız sağlıklı şehirler en iyi uygulama yarışmamızın duyurusuna önümüzdeki aylarda çıkacağız. Sosyal sorumluluk, sağlıklı yaşam, sağlıklı çevre ve sağlıklı şehir planlama kategorilerinde yaptığımız bu yarışmada üye belediyelerimizin iyi uygulama örneklerini görme imkânımız oluyor” şeklinde konuştu. Aktaş, ülke çapında yeni bir yarışma düşüncesinde olduklarını da sözlerine ekledi. Sandıklı Kaymakamı Eflatun Can Tortop ve Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl ile birliğe üye belediye başkanları, meclis üyeleri, Sağlıklı Kentler Birliği danışma kurulu üyeleri ve uzmanlar da toplantıya katıldı.

BURSA

26 Ekim 2019 Cumartesi

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