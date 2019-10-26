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Frutti Extra Bursaspor - Anadolu Efes: 86-95

DHA


SALON: TOFAŞ Spor Salonu
HAKEMLER: Aytuğ Ekti, Erşan Kartal, Polat Parlak
FRUTTİ EXTRA BURSASPOR: Perry Jones 17, Christopher Jones Jr. 11, Gabriel Olaseni 12, Allerik Freeman 30, Tuğberk Gedikli, Ender Arslan 10, Mykal Reginald Riley 6, Tevfik Akdamar, Erbil Eroğlu
ANADOLU EFES: Alec Jeffrey Peters 21, Bryant Dunston 8, Vasilije Micic 21, Rodrigue Beaubois 10, Tolga Geçim 2, Krunoslav Simon 23, Doğuş Balbay 6, Sertaç Şanlı 4, Ahmet Buğrahan Tuncer, Yiğitcan Saybir
1'İNCİ PERİYOT: 25-21
DEVRE: 46-45
3'ÜNCÜ PERİYOT: 72-75
DİSKALİFİYE: Serkan Erdoğan, Ender Arslan (39.28) (Frutti Extra Bursaspor) - Krunoslav Simon (39.28) (Anadolu Efes)
ING Basketbol Süper Ligi'nin 5'inci haftasında Anadolu Efes, ilk üç çeyrekte zorlandığı Frutti Extra Bursaspor´u son çeyrekteki iyi oyunu sonrası 86-95 mağlup ederek ligdeki dördüncü galibiyetini aldı. Karşılaşmada ev sahibi ekipten Başantrenör Serkan Erdoğan ve oyuncu Ender Arslan ile konuk ekipten Krunoslav Simon, bitime 32 saniye kala diskalifiye edildi.
TOFAŞ Spor Salonu´nda oynanan mücadelenin ilk bölümlerinde karşılıklı sayılar görüldü. Frutti Extra Bursaspor, Allerik Freeman´ın skorerliğinde Gabriel Olaseni ve Chris Jones ile pota altında etkili olurken; Anadolu Efes ise topu Bryan Dunston´a indirerek Birleşik Amerikalının sayılarıyla oyunda kaldı. Taraftar desteğini arkasına alan ev sahibi, ilk çeyreği 25-23 önde tamamladı.
İkinci çeyreğe Chris Jones´un orta mesafe isabetiyle başlayan yeşil beyazlılar, hücumdaki ritmini sürdürdü. Vasilije Micic´in etkili oyunuyla birlikte pota altından verim alan Anadolu Efes de maçı dengede tuttu. Soyunma odasına bir sayılık farkla önde giden taraf 46-45´lik skorla Frutti Extra Bursaspor oldu.
İkinci yarıya etkili başlayan Anadolu Efes´te üst üste beş üçlük isabetiyle üstünlüğü eline aldı ve 24´üncü dakika içerisinde skor 58-60´a geldi. Ev sahibi bu bölümde taraftarının da desteğiyle öne geçme şansı yakalamasına karşın Anadolu Efes´in hücum etkinliğini durduramadı ve konuk ekip kader çeyreğine 72-75 önde başladı.
Son çeyreğin ilk dakikalarından itibaren oyunda ağırlığını hissettiren Anadolu Efes, savunmasını sertleştirerek ev sahibine kolay atış şansı vermedi. Üçlük yağmurunu sürdüren İstanbul temsilcisi, Krunoslav Simon, Vasilije Micic ve Rodrigue Beaubois´in üst üste dış atış isabetleriyle 35´inci dakika içerisinde farkı çift hanelere taşıdı (80-91).
Karşılaşmanın bitimine 32 saniye kala karşılaşmanın hakemi, Frutti Extra Bursaspor Başantrenörü Serkan Erdoğan ve oyuncu Ender Arslan ile Anadolu Efes oyuncusu Krunoslav Simon´u yaşanan tartışmadan kaynaklı diskalifiye etti. Maç taraftarın yoğun tepkileri üzerine 10 dakikalık duraklamanın ardından kaldığı yerden devam ederken, Anadolu Efes parkeden 86-95 galip ayrıldı.
Bu sonucun ardından Anadolu Efes ligdeki dördüncü galibiyetini alırken, Frutti Extra Bursaspor ise ikinci kez parkeden mağlup ayrıldı.

BURSA

26 Ekim 2019 Cumartesi

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