Hayvanat Bahçesi'ne 1 yılda 1 milyon ziyaretçi Bursa Hayvanat Bahçesi’ni 1 yılda 1 milyon kişi ziyaret edecek

Bursa Hayvanat Bahçesi’ni yıl başından bu yana 700 bin kişi ziyaret etti. Yıl sonuna kadar bu rakamın 1 milyon olması bekleniyor.

10 Kasım 1998’de halkın yoğun ilgisiyle kapılarını ziyaretçilerine açan Bursa’nın modern Hayvanat Bahçesi'nde oluşturulan yeni barınaklarda hayvan refahı en üst sevyide tutuluyor. Bursa Hayvanat Bahçesi, kentlilik bilinci içinde ziyaretçilerinin doğaya olan özlemlerini karşılayabilecekleri, değişik ve hoş zaman geçirebilecekleri ortamlar sağlıyor. Tanısevkoru temasıyla gerçekleştirilen eğitimlerle doğa ve hayvan sevgisinin oluşması, çevre bilincinin gelişmesi sağlanıyor.

Avrupa Hayvanat Bahçeleri ve Akvaryumlar Birliği (EAZA) üyesi olan Bursa Hayvanat Bahçesi’nde 137 türden bin 300 hayvan bulunuyor. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın desteğiyle yeni hayvanların kazandırılması planlanıyor. 2019 yılı başından beri 200 bini öğrenci olmak üzere hayvanat bahçesini 700 bin insan ziyaret etti. Bu sayının yıl sonuna kadar 1 milyonu bulması bekleniyor. Hayvanat bahçesine gelen minikler burayı çok sevdiklerini ve televizyonda izledikleri hayvanları yakından gördüklerini söylediler.

BURSA 27 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:56

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