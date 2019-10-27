Gülşen, Bursa'da hayranlarını coşturdu

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BURSA'da sahneye çıkan şarkıcı Gülşen, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Gülşen, dün gece Bursa´da sahneye çıktı. Salonu dolduran 1200 kişiyi 'Kardan Adam' adlı şarkısıyla selamlayan Gülşen, yakın zamana damga vuran şarkılarını da seslendirdi. Performansıyla beğeni toplayan Gülşen, 'Yatcaz Kalkcaz', 'Seyre Dursun' ve 'Of Off' gibi şarkılarıyla mekanın enerjisini artırdı. Gecenin finalini ise `Bangır Bangır´ ile yapan Gülşen´in şarkılarıyla hayranları doyasıya eğlendi. 2 saat sahnede kalan Gülşen, gecenin sonunda dinleyicilerine teşekkür etti.



BURSA 27 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:56

GÜNEŞ 07:20

ÖĞLE 12:53

İKİNDİ 15:47

AKŞAM 18:16

YATSI 19:35

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