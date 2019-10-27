6 asırlık türbe ilk günkü ihtişamına kavuştu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

6 asırlık türbe ilk günkü ihtişamına kavuştu

İHA

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından restorasyonu tamamlanma aşamasına gelen Yıldırım Bayezid Türbesi, ilk günkü ihtişamına kavuştu.

6 asırlık türbe ilk günkü ihtişamına kavuştu

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından restorasyonu tamamlanma aşamasına gelen Yıldırım Bayezid Türbesi, ilk günkü ihtişamına kavuştu.
Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin tarihi ve kültürel miras yatırımları ile UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alınan sultan külliyelerinden biri olan Yıldırım Külliyesi bünyesinde yer alan Osmanlı'nın 4'üncü Padişahı Yıldırım Bayezid'e ait türbedeki restorasyon çalışmaları tamamlanma aşamasına geldi. Yıldırım Bayezid'in oğlu Emir Süleyman tarafından 1406 yılında yaptırılan ve Osmanlı mimari tarihine, ilk revaklı türbe olarak geçen eserin çatısından zeminine, duvar süslemelerinden kapı ve pencere doğramalarının yenilenmesine kadar tüm çalışmalar aslına uygun olarak yapıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da, çalışmaların tamamlanma aşamasına geldiği türbeyi ziyaret ederek, beraberindeki Fen İşleri Daire Başkanı Feridun Tarım'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Bursa'nın Osmanlı'yı doğuran ve ilk 6 padişaha ev sahipliği yapan, tarihi ve kültürel değerleriyle UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde olan bir kent olduğunu hatırlatan Aktaş, Bursa'nın tarihi kimliğini öne çıkaran çalışmaları titizlikle sürdürdüklerini söyledi. Yıldırım Külliyesi bünyesindeki Yıldırım Bayezid türbesindeki çalışmaların artık son aşamaya geldiğini dile getiren Aktaş, "Yıldırım Bayezid öldüğü zaman ilk önce Akşehir’de gömülmüş, daha sonra oğlu Musa Çelebi naaşını Bursa’ya getirtmiştir. Türbe, önündeki revakıyla, daha sonra yapılan revaklı Osmanlı türbelerinin öncüsü olmuştur. Bu türbe Osmanlı mimari tarihine, ilk revaklı türbe olarak geçmiştir. Proje kapsamında türbe duvarları onarılarak güçlendirildi. Çatı kurşun kaplaması ve revak kısmı zemin kaplaması yenilendi. Türbe içinde ve revakta yer alan kalem işi süslemelerin ihyası yapıldı. Kapı ve pencere doğramaları aslına uygun olarak onarıldı. Uzun süre kapalı olması nedeniyle bazı serzenişler oluyordu. Ancak artık çalışmaları tamamladık. Kasım ayı başında ziyarete açıyoruz. Türbe, Bursa'mıza ve ecdadımıza yakışır hale getirildi" diye konuştu.

BURSA

27 Ekim 2019 Pazar

  • İMSAK 05:56
  • GÜNEŞ 07:20
  • ÖĞLE 12:53
  • İKİNDİ 15:47
  • AKŞAM 18:16
  • YATSI 19:35
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Türk Kızılay dünyaya umut oluyor
YEREL HABERLER Türk Kızılay dünyaya umut oluyor
Bursa’da ilginç gelin konvoyu Trafiği adeta kilitleyen gelin konvoyu, yaklaşık 5 saatte ulaşacakları Bilecik’e hareket etti
YEREL HABERLER Bursa’da ilginç gelin konvoyu Trafiği adeta ...
Türkiye’deki modifiye araç tutkunları Bursa’da buluştu
YEREL HABERLER Türkiye’deki modifiye araç tutkunları Bursa’da ...
Gemlik'te 29 Ekim hazırlığı
YEREL HABERLER Gemlik'te 29 Ekim hazırlığı
Gülşen, Bursa'da hayranlarını coşturdu
YEREL HABERLER Gülşen, Bursa'da hayranlarını coşturdu
3 bin 250 adet Tea Lıght’tan Türk Bayrağı Türkİye’nin en büyük karma projesinde görkemli tören
YEREL HABERLER 3 bin 250 adet Tea Lıght’tan Türk Bayrağı Türkİye’nin ...
Erken teşhis ile kanserden kurtulmak mümkün
YEREL HABERLER Erken teşhis ile kanserden kurtulmak mümkün
Ukrayna'da kazada ağır yaralandı, ambulans uçakla Bursa'ya getirildi
YEREL HABERLER Ukrayna'da kazada ağır yaralandı, ambulans uçakla ...
Eşini boğarak öldüren sanığa, müebbet hapis cezası talebi
YEREL HABERLER Eşini boğarak öldüren sanığa, müebbet hapis cezası ...
Market müşterileri hem eğlendi, hem kazandı
YEREL HABERLER Market müşterileri hem eğlendi, hem kazandı
Vertigoya karşı tedbirinizi alın
YEREL HABERLER Vertigoya karşı tedbirinizi alın
Sağlık çalışanları çöp topladı
YEREL HABERLER Sağlık çalışanları çöp topladı
Kimliksiz estetik malzeme hayatını karartabilir
YEREL HABERLER Kimliksiz estetik malzeme hayatını karartabilir
Fazla mesai komşu işyeri çalışanlarıyla ispatlanabilecek Komşu çalışan, fazla mesaiye şahitlik edecek
YEREL HABERLER Fazla mesai komşu işyeri çalışanlarıyla ...
Kadınlar şiddete karşı İsrail savunma sanatını öğreniyor Kadınlardan savunma sanatlarına büyük ilgi Krawmaga savunma sanatını öğrendi, evine giren 3 hırsızı tek başına püskürttü
YEREL HABERLER Kadınlar şiddete karşı İsrail savunma sanatını ...
Bursa'nın 3 ilçesine 50 milyon Euro'luk içme suyu yatırımı...İlk ihale yapılıyor İnegöl'ün içme suyu ihalesi 21 Kasım'da yapılacak, Mustafakemalpaşa ve Karacabey'in de ihaleleri yıl bitmeden gerçekleştirilecek 3 yıl içerisinde 3 büyük ilçenin içme suyu altyapısının yenilenmesi hedefleniyor
YEREL HABERLER Bursa'nın 3 ilçesine 50 milyon Euro'luk içme suyu yatırımı. ...
Hayvanat Bahçesi'ne 1 yılda 1 milyon ziyaretçi Bursa Hayvanat Bahçesi’ni 1 yılda 1 milyon kişi ziyaret edecek
YEREL HABERLER Hayvanat Bahçesi'ne 1 yılda 1 milyon ziyaretçi Bursa ...
Karısını öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet talebi Ağlayarak olay yerinde keşif yapılmasını istedi
YEREL HABERLER Karısını öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet ...
Basketbol Süper Lig: Bursaspor: 86 - Anadolu Efes: 95
YEREL HABERLER Basketbol Süper Lig: Bursaspor: 86 - Anadolu Efes: 95
Frutti Extra Bursaspor - Anadolu Efes: 86-95
YEREL HABERLER Frutti Extra Bursaspor - Anadolu Efes: 86-95
Karacabey Belediyespor - Batman Petrol Spor: 4-1
YEREL HABERLER Karacabey Belediyespor - Batman Petrol Spor: 4-1
Uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı
YEREL HABERLER Uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı
‘Sağlıklı Kentler’de hedef ‘sürdürülebilir kalkınma’
YEREL HABERLER ‘Sağlıklı Kentler’de hedef ‘sürdürülebilir kalkınma’
At arabasıyla hırsızlık güvenlik kamerasında
YEREL HABERLER At arabasıyla hırsızlık güvenlik kamerasında

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X