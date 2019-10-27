Gemlik'te 29 Ekim hazırlığı

Gemlik Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesinde binlerce bayrak dağıtıyor.

Gemlik Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında hazırlattığı binlerce Türk Bayrağı’nı esnaf ve vatandaşlara dağıtmaya başladı. Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, bayrak dağıtımına katılarak Gemliklileri salı günü gerçekleşecek etkinliklere davet etti.

Gemlik Belediyesi’nin özel olarak hazırlattığı bayraklarda Türk Bayrağı önünde Atatürk görseli bulunuyor. Bayrakta ayrıca “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” yazıyor. Gemlik Belediyesi, dağıtılacak bayraklarda yer verilecek sloganı sosyal medya üzerinden ankete açmış ve Gemliklilere sormuştu. Halka doğrudan sorularak karar verilen işlerden bir yenisi olan bu tasarımda oy kullananların tercihi olarak “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” yazısının kullanılmasına karar verilmişti.

Cumhuriyet Bayramı’na tüm Gemliklileri davet eden Başkan Sertaslan, "Göreve geldiğimiz günden beri ilçemizde milli ve dini bütün bayramlarımızı ağız tadıyla, coşkuyla hep birlikte kutlayacağımıza söz vermiştik. Ramazan ayında, 19 Mayıs’ta, 23 Nisan’da, Ramazan ve Kurban bayramlarımızda, Zeytin Festivali’mizde, Gemlik’in Kurtuluşu’nda hep böyle oldu. Şimdi ülkemiz için en önemli günlerden biri olan 29 Ekim’e hazırlanıyoruz. Bayram günü saat 10.00’da başlayacak resmi kutlamalar saat 19.23’te Atatürk Stadı önünden Demokrasi Meydanı’na kadar yürüyüşle devam edecek. Burada önce Gemlikli sanatçı Anıl Can, ardından Koray Avcı konserleri ile bayram coşkusunu zirveye taşıyacağız. Tüm hemşerilerimizi, Gemlik’ten ve başka ilçelerden tüm yurttaşlarımızı bayram programlarımıza bekliyoruz" dedi.

BURSA 27 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:56

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