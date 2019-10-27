Türkiye’deki modifiye araç tutkunları Bursa’da buluştu

Türkiye’deki Modifiye araç tutkunları Bursa’da düzenlenen Marmara Bölgesi Marjinal Team Buluşması etkinliğinde bir araya geldi.

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde düzenlenen Marmara Bölgesi Marjinal Team Buluşması etkinliğine Türkiye’nin bir çok yerinden modifiye araç tutkunları katıldı. Etkinliği gezen Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, “Marmara Bölgesi Marjinal Team Buluşması etkinliğinde Bursa başta olmak üzere birçok ilden gelen modifiye araç tutkunlarını Yenişehir Eski Tat Fabrikasında ağırladık. Eski model klasik otomobiller ile model otomobillerin sergilendiği etkinlikte, ses sistemleri başta olmak üzere süspansiyon ve modifiye aksesuarlarla donatılmış araçlar adeta birbirleriyle yarıştı. Gençlerimiz araçlara kendi kimliklerini, kişiliklerini, heyecanlarını ve hayallerini katmışlar. Gençlerimizi tebrik ediyorum. Modifiyeli araçlar gençlerimizin heyecanı ve hayalidir” diye konuştu.

BURSA 27 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:56

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