Türk Kızılay dünyaya umut oluyor

Türk Kızılay Bursa Şube Başkanı Davut Gürkan, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Yılmaz’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Türk Kızılay Bursa Şube Başkanı Davut Gürkan, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Yılmaz’ı ziyaret etti. Sohbet havasında geçen ziyarette Gürkan, Bursa’nın geçmişten bugüne gelen merhamet ve iyiliğe dayalı medeniyet anlayışı ve hayırseverlerin destekleri ile Türk Kızılay'ın dünyaya uzanan merhamet elinin en büyük destekçilerinden biri olduğunu belirtti. Çeşitli programlar ve ziyaretler ile Türk Kızılay’ın faaliyetlerini anlattıklarını belirten Davut Gürkan, 151 yıllık merhamet çınarına gösterilen ilgi ve verilen desteklerin ülkemizde ve dünyanın birçok farklı noktasında yardım eli bekleyen insanlara umut olduğunu söyledi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Yılmaz ise, sözlerine ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek başladı. Türk Kızılay'ın iyilik ve merhamet anlayışımızı dünyaya taşıyan, umut olan ve örnek gösterilen bir kurum olduğunu belirten Yılmaz, afet durumlarında olduğu gibi günlük yaşamda da farkındalık oluşturan, hayat kurtaran birçok çalışmaya imza atan Türk Kızılay’ın iyilik hareketinin hayırseverler ve gönüllüler eliyle büyüyüp, genişlediğini belirtti. Yılmaz, Türk Kızılay’ın iyilik hareketine katkı sağlayacak her türlü işbirliğine açık olduklarını ifade etti.

BURSA 27 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:56

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