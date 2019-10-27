Misi’de Zaman Katmanları sergisi

Nilüfer Belediyesi’nin davetiyle geçen yıl Misi Sanat Evi’nde kalarak eser üreten üç sanatçı, bu çalışmalarını, 'Misi’de Zaman Katmanları' isimli izlenime sundu. Galeri N’deki sergi 15 Aralık’a kadar ziyarete açık kalacak.

Nilüfer Belediyesi’nin sanatçı konaklama programı çerçevesinde 2018 yılı kasım ayında 15 gün boyunca Misi Sanat Evi’nde kalarak çalışmalarını burada sürdüren sanatçıların eserleri sergilenmeye başlandı. Saliha Yılmaz, Melike Kılıç ve Ahmet Duru’nun Misi Mahallesi’nin tarihi ve doğal dokusundan esinlenerek oluşturduğu eserler 29 Ekim Mahallesi’nde yer alan Nilüfer Belediyesi Galeri N Sergi Salonu’nda sanatseverlerle buluştu. Serginin açılışını Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Zafer Yıldız yaptı.

Sergide yer alan eserler, Misi’de artık hatıralarda kalan ipekböcekçiliği, şarap üretimi, mitolojik hikayeler ve günümüz sosyal dokusuna göndermelerde bulunuyor. Kağıt üzerine desen çalışmaları, kağıt kesme ve kolaj çalışmaları ile yağlı boya ve aquerelle boya resim çalışmalarının yer aldığı sergi sanatseverlerin büyük beğenisini kazandı. Misi’de Zaman Katmanları isimli sergi 15 Aralık 2019 tarihine kadar Galeri N’de izlenime açık olacak.

BURSA 27 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:56

GÜNEŞ 07:20

ÖĞLE 12:53

İKİNDİ 15:47

AKŞAM 18:16

YATSI 19:35

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.