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Bursaspor, İstanbul kabusuna son verdi

DHA


Bursaspor, İstanbulspor karşısında galibiyete uzanırken; İstanbul´da 27 maçlık aranın ardından ilk kez 3 puanı elde etti. Karşılaşma sonrasında ise soyunma odasında büyük sevinç yaşandı.
Sezon başından bu yana saha içi ve dışı sorunlarla boğuşan Bursaspor, TFF 1´inci Lig´in 9´uncu haftasında çıktığı İstanbulspor deplasmanından galibiyetle döndü. Kaleci Çağlar Şahin Akbaba´nın bir penaltı kurtardığı maçta Wellington´un kendi kalesine attığı gol ve Recep Aydın´ın fileleri havalandırmasıyla sonuca giden Bursaspor´da bu galibiyet büyük sevinç yarattı. Soyunma odasında oyuncular 3 puandan ötürü keyifli görüntüler verirken, böylelikle yeşil-beyazlı ekip bu sezon ligdeki 2'nci deplasman galibiyetini almış oldu.
27 MAÇ ARADAN SONRA
Bursaspor, bu galibiyetle birlikte İstanbul kabusuna da son verdi. Daha önce son olarak 25 Eylül 2016´da oynanan maçta Kasımpaşa´yı 1-0 yenen Bursa temsilcisi, bu mücadelenin ardından İstanbul´da çıktığı 27 maçı ise kazanamadı. Bu mücadelelerde 18 kez mağlup olan ve 8 beraberlik alan Bursaspor´un, bu hasreti hasreti İstanbulspor karşısındaki galibiyetle birlikte son buldu. Yeşil beyazlılar, sezon başında oynanan Fatih Karagümrük deplasmanından da mağlubiyetle ayrılmıştı.
10´UNCU FARKLI İSİM GOL SEVİNCİ YAŞADI
Bursaspor´a 3 puanı getiren golü kaydeden Recep Aydın, yeşil beyazlı forma ile ilk kez gol sevinci yaşadı. Sakatlığı nedeniyle ciddi bir süre takımdan ayrı kalan deneyimli futbolcu, geçtiğimiz hafta takıma yeniden dönerken attığı golle önemli bir katkıda bulundu. Recep Aydın, yeşil beyazlıların bu sezon gol atan 10´uncu farklı oyuncusu oldu. Yeşil beyazlılarda Kubilay Kanatsızkuş, Emirhan Aydoğan, Mamadou Diarra, Iasmin Latovlevici, Abdullahi Shehu, Ali Akman, Ramazan Keskin, Yevhen Seleznov ve Anıl Karaer gol sevinci yaşadı.
ÇAĞLAR KALESİNDE DEVLEŞTİ
İstanbulspor ile oynanan maçın ilk yarısında penaltı kurtaran kaleci Çağlar Şahin Akbaba da performansıyla ışık saçtı. Bu sezon takıma katılan 24 yaşındaki genç eldiven, yeşil beyazlıların bir önceki maçında Cesar Grup Ümraniyespor karşısında da kurtarışlarıyla galibiyette önemli pay sahibi olmuştu. Bu sezon ligdeki 7 maçta görev alan Çağlar, kalesine gelen topların yarısından fazlasında başarı gösterdi. Çağlar söz konusu 7 maçta, kalesine isabet eden 27 şuttan 18´inde başarılı kurtarışıyla dikkat çekerken, 9 kez de topu filelerinde gördü.

BURSA

27 Ekim 2019 Pazar

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