Uludağ Premium ile 24 saat aralıksız koştu

Profesyonel Koşu Antrenörü ve Ultra Koşucusu Özgür Tetik, 'harekete meydan oku' çağrısıyla 24 saat aralıksız koştu. Koşu bandında 191,45 kilometre koşan Tetik, 13.034 kcal yaktı.

Uludağ Premium’un desteklediği profesyonel koşu antrenörü ve ultra maraton koşucusu Özgür Tetik, 24 saat aralıksız koşarak Türkiye’de bir ilki gerçekleştirdi. Özgür Tetik, koşu bandı üzerinde gerçekleştirdiği performans ile harekete meydan okudu. Koşu bandında ortalama saatte 4,6 kilometre hızla 24 saatte toplam 191,45 km koşan Tetik, 13.034 kcal yaktı. Özgür Tetik, dünyanın en önemli sporcularını ağırlayan Sahra Çölü Ultra Maratonu 32.Des Sables'te de 250 kilometre koşan Türk sporcusuydu.

Futbol ve basketbola olan desteklerinden sonra koşu sporuna da omuz veren Uludağ İçecek Türk AŞ, sağlık konusunda da hassas davranarak içecek sektöründe sunduğu “koruyucusuz” ürünleriyle dikkatleri çekiyor. Sağlıklı yaşam için düzenli spor yapmak konusunda dikkatleri çeken bu projeyi destekleyen marka, sosyal sorumluluk bilinci çerçevesinde düzenli fiziksel aktivite ile yaşama hareket katılması konusunda farkındalık oluşturacak farklı çalışmalara destek olmaya devam ediyor.

BURSA 27 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:56

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