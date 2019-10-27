Belediyenin camını kırdı, güvenlikçiyi darp edip kaçtı

Bursa’nın Gemlik ilçesinde bir kişi Belediye Binasının camını kırıp güvenlikçiyi darp ederek olay yerinden kaçtı.



Olay, akşam saatlerinde Gemlik Belediyesi İmar İşleri Müdürlüğünün bulunduğu binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kişi Belediye Binasına gelip camını taşla kırdı. Güvenlik görevlisi saldırgana müdahalede bulunmak isteyince gelen şahıs onu da darp ederek olay yerinden kaçtı. Durumun bildirilmesi üzerine polis ekipleri zanlının yakalanması için çalışma başlattı.



Yaşanan darp olayından sonra Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sartaslan, Belediyeye gelerek bilgi aldı. Sertaslan, darp edilen güvenlikçi A.K.’ye geçmiş olsun dileklerinde bulunup zanlının en kısa sürede yakalanacağını söyledi.

BURSA 27 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:56

GÜNEŞ 07:20

ÖĞLE 12:53

İKİNDİ 15:47

AKŞAM 18:16

YATSI 19:35

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.