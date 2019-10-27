Kestiği ağaç üzerine devrildi

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Bursa’nın İnegöl ilçesinde kestiği ağacın altında kalan 70 yaşındaki adam, feci şekilde hayatını kaybetti.

Alınan bilgilere göre olay, İnegöl ilçesine bağlı Gündüzlü Mahallesinde bulunan ormanlık alanda meydana geldi. Ormanlık alanda kesim yapan 70 yaşındaki İbrahim Tokay'ın üzerine ağaç devrildi. Talihsiz adam olay yerinde hayatını kaybetti. Tokay'ın cansız bedeni olay yerinde cumhuriyet savcısının yaptığı incelemesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor.

BURSA 27 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:56

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