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Bursa'da su ve toplu ulaşım fiyatları 2 yıldır değişmedi Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur ...

İHA

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, şehirde su ve toplu ulaşım fiyatlarının son 2 yılda hemen hemen aynı seviyede kaldığını belirterek, "Toplam maliyetler yüzde 50 oranında artmasına rağmen vatandaşlarımızı mağdur etmemek adına su ve toplu ulaşım fiyatları aynı düzeyde. Suda 3 kez indirim yaptık. 30 büyükşehir arasında pahalılıkta 22. sıradayız. Toplu ulaşımda ise 2 yıl önce kişi başına topladığımız ücret 1.69 lira iken bugün 1.70 lira civarında" diye konuştu.

Bursa'da su ve toplu ulaşım fiyatları 2 yıldır değişmedi Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, su ve toplu ulaşım maliyetlerinde ortalama yüzde 50 civarında artış olmasına rağmen fiyatların 2 yıldır aynı düzeyde olduğunu açıkladı Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş: "Suda 3 kez indirim yaptık. 30 büyükşehir arasında pahalılıkta 22.sıradayız" "Son 2 yılda toplu ulaşım fiyatlarımız elektrikte yüzde 105 oranında artış olmasına rağmen aynı seviyelerde kaldı"

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, şehirde su ve toplu ulaşım fiyatlarının son 2 yılda hemen hemen aynı seviyede kaldığını belirterek, "Toplam maliyetler yüzde 50 oranında artmasına rağmen vatandaşlarımızı mağdur etmemek adına su ve toplu ulaşım fiyatları aynı düzeyde. Suda 3 kez indirim yaptık. 30 büyükşehir arasında pahalılıkta 22. sıradayız. Toplu ulaşımda ise 2 yıl önce kişi başına topladığımız ücret 1.69 lira iken bugün 1.70 lira civarında" diye konuştu.
Büyükşehir Belediye Meclisi'nde 65 yaş üstü yaşlıların yılda bir kez kartlarını vizeletmenin zorluklar yaşattığı ya da bunun yapılmaması ya da ücretsiz olması gerektiği muhalefet tarafından gündeme getirildi.
"Yaşlılar kartını başkasına kullandırıyor"
Burulaş Genel Müdürü Mehmet Kürşat Çapar, meclis üyelerine bilgi vererek, "Burulaş olarak günlük 1 milyon lira ciromuz var. Toplu ulaşımda yaklaşık yüzde 1213 oranında zarar ediyoruz. Bu da ücretsiz taşıma sebebiyle üstlendiğimiz bir maliyet. 65 yaş üstü vatandaşlarımızda çok sık karşılaştığımız sıkıntılardan birisi kartların başkalarına kullandırılması. Aslında bu konuyu gündeme getirmeyecektim. Ama izah etmekte fayda var. Yaşlı vatandaşımız kartını 55 yaşındaki arkadaşı, akrabasına kullandırıyor. Bunun güncellenmesi ve değiştirilmesiyle alakalı bir miktar maliyete katlanılması kaçınılmaz gerçek. Ücretsiz taşımanın ciddi bir maliyeti var. Biz halk otobüslerine sorun yaşanmaması için destekleme yaptık. Halk otobüsçüleri engelli ya da 65 yaş üstüne iyi davranması için sübvansiyon sistemini getirdik. Bunların kuruma maliyeti var benzeri tekliflerle alakalı düşünerek hareket edilmesi gerekir" dedi.
2 yılda toplu ulaşımda ortalama fiyatların artmadığını kaydeden Kürşat Çapar, "2 yılda enflasyona göre yüzde 4850 maliyet artışı yaşadık. Elektriğe yüzde 105 zam yapıldı. Biz daha önce yılda 220 milyon yolcu taşıyorduk, şimdi 250 milyon yolcu taşıyoruz. Yolcu sayısında yüzde 12'lik bir artış oldu ve bizim kişi başı maliyetimizi düşürmeye katkı sağlıyor. 2 yıl önce biniş başı topladığımız para 1,69 lira iken bugün bu rakam 1.70 lira olmuş. Özel halk otobüslerinde kişi başı taşıma maliyeti 2.10 lira iken, Burulaş otobüslerinde kişi başı taşıma maliyeti 2.70 lira civarında. Bizde çalışanların özlük hakları, verimsiz hatları bizim işletiyor olmamız bu rakamarı arttırıyor. Maliyetin altında taşıma yapmamıza karşın 61 milyon liralık ana yatırım yaptık. Otobüs alımı, kamera ve kontrol merkezinin kurulması, makas, sinyalizasyon yatırımı ve ulaşım master planına katkı koyduk. Mali tablomuzda; zarar eden bir yapımız olsa da sadece ücretsiz taşıdığımız yüzde 13'lük yaşlı ve engellilerin yükü kadar zarar ediyoruz. Yüzde 13'lük engelli ya da yaşlıların oluşturduğu zararı kısıtlı bütçesiyle seyahat eden vatandaşlara yüklemenin adil olmadığını tartıştık. Onun için 2 yıllık süreçte zam yapmadık" dedi.
Mecliste üyeleri su fiyatları konusunda bilgilendiren Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da, su fiyatlarında Bursa'nın 30 büyükşehir arasında 22.sırada olduğunu hatırlatarak, "Ekim 2017 döneminde metreküp fiyatımız 3.10 lira idi. Bugün ise 3.08 lira. Yani suya zam falan gelmedi. 3 kez indirim yaptık. Daha önce alınan karar gereği suda TEFE TÜFE uygulaması vardı. Yüksek seyir ettiği aylara rağmen bizim 3 kere yaptığımız indirimlerle suya zam olmadı. Bu süreçte elektriğe yüzde 80, doğalgaza yüzde 90 oranında artış yapıldı. Allah'a hamdolsun bir sürü yere yetişmeye çalışıyoruz. 700 kırsal mahallemiz var. Hepsinin altyapısı ya da yoluyla alakalı çalışma yolu biz yapıyoruz. Bunları anlatıyoruz. Elimizde sihirli değnek yok ama bir çok konuda mesafe aldık" diye konuştu.

BURSA

28 Ekim 2019 Pazartesi

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