Şeker hastalığının belirtileri

Burtom Özlüce Tıp Merkezi Dahiliye Uzmanı Dr. Ece Seçici, “Şeker hastalığı, sık ve gece idrara çıkma, aşırı susama, yemek isteği, kilo kaybı, halsizlik gibi semptomlarla karşımıza çıkıyor” dedi.

Dr. Ece Seçici, şeker hastalığı ile ilgili bilgiler verdi. Dünya Sağlık Örgütü’nün tedbir alınması gereken hastalıklar arasına aldığı diyabet hastalığının halk arasında şeker olarak bilindiğini söyleyen Seçici, “Şeker hastalığı insülin hormonunu eksikliği veya var olan insülinin kullanılmaması durumunda ortaya çıkan kronik ve ilerleyen bir rahatsızlıktır. Her yaş grubunda görülebilir. Ortaya çıkmadan önce gizli kalabilmektedir. Gizlilik döneminde eğer tedavisini düzgün yapar ve hastalığı tanırsak tedbir alınabilir. Bu yüzden diyabeti tanımamız bizim için önemlidir” dedi.

Sık idrara çıkma, gece idrara çıkma, aşırı susama, yemek isteği, kilo kaybı, halsizlik gibi semptomlarla bu hastalığın karşımıza çıktığını dile getiren Seçici, “Diyabet hastalığını gizli dediğimiz safhada teşhis etmek çok önemli. Bu yüzden tarama yapılması gereken gruplar var. 40 yaş sonrası mutlaka 3 yılda bir açlık kan şekerine bakılmalıdır. Bunun dışında 25 yaşın üzerinde risk grubunda bulunan hastalar var. Bunlar birinci veya ikinci derece akrabalarında diyabet hastası olanlardır. Makrozomik bebek doğurma, steroid kullananlar, kolesterol yüksekliği olanlarda daha erken yaşta taramaya başlamak ve yılda 1 tarama yapmak doğru olur. Ayrıca gebelikte diyabet teşhisi konmuş hastalarda da mutlaka 3 yılda bir tarama yapılması gerekiyor” şeklinde konuştu.

Diyabet hastalığında ilaç haricinde hastanın kendisinin katkı koyması gerektiğini ifade eden Seçici, “Hastanın kilosunu kontrol etmesi, egzersiz gibi şeyler bizim tedavimizde tamamlayıcı olur” dedi.

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