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Osmangazi’de resmi yazışma kuralları eğitimi Osmangazi’den hizmet içi seminere tam destek

İHA

Osmangazi Belediyesi'nin Türkiye Belediyeler Birliği işbirliğinde düzenlenen hizmet içi seminerde, belediye personeline 'Resmi Yazışma Kuralları' konusunda eğitim verildi.

Osmangazi’de resmi yazışma kuralları eğitimi Osmangazi’den hizmet içi seminere tam destek

Osmangazi Belediyesi’nin Türkiye Belediyeler Birliği işbirliğinde düzenlenen hizmet içi seminerde, belediye personeline 'Resmi Yazışma Kuralları' konusunda eğitim verildi.
Osmangazi Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleşen programa belediye personeli yoğun katılım sağladı. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Niyazi Çiçek tarafından verilen eğitimde resmi yazışmalarda uygulanacak usul ve esaslar ile ilgili kurallar, resmi yazışmalarda kağıt boşlukları, yazı karakteri, yazı tipi, yazının muhatabına göre kişi, kurum ya da tüzel kişi nasıl yazılması konuları personele anlatıldı. Belediye personeli, yaklaşık 3 saat süren eğitimin oldukça verimli geçtiğini söyledi.

BURSA

28 Ekim 2019 Pazartesi

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