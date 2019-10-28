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Bursa’da zeytin hasadı başladı Zeytin üreticisi alternatif ürünlere yöneliyor

İHA

Bursa'nın dünyaca ünlü sofralık zeytininin hasadı başladı. İznikli üretici bu yıl zeytinin geçen senelere göre seyrek olduğunu söyledi.

Bursa’da zeytin hasadı başladı Zeytin üreticisi alternatif ürünlere yöneliyor

Bursa’nın dünyaca ünlü sofralık zeytininin hasadı başladı. İznikli üretici bu yıl zeytinin geçen senelere göre seyrek olduğunu söyledi.
Her yıl bin bir zahmetle tek tek dalından kopartılarak onlarca aşamadan geçtikten sonra yemeye hazır halen gelen Bursa’nın sofralık zeytinin hasadına başlandı. Sabah güneş doğmasıyla birlikte yaygı ve kasalarını koydukları traktörleriyle birlikte yola çıkan üreticiler, işe ağaç dibine dökülen zeytinleri toplayarak başlıyor. Daha sonra zeytin ağaçlarının altına yaygılarını yayarak, merdivenleri ağaçlara dayayıp dalından zeytinleri tek tek kopartıyorlar. Yaygıların üzerine düşen zeytinler kasalara dolduruluyor. Akşam topladıkları zeytinleri evlerine götüren üreticiler burada zeytinleri makinede boy boy ayırma tasnif ediyor. Ayırdıkları zeytinleri isteyen Marmarabirlik’e verirken, isteyen de mahzenlerine dökerek olgunlaşmaya bırakıyor. Mahzene dökülen zeytinler 6 ayda oluyor. Mahzende olgunlaşan zeytinlerini köylüler tüccarlara satıyor.
Bursa’nın İznik İlçesi’nde zeytin üreten Kamil Cengiz, “Bugün sezonu açtık. 600’e yakın zeytin ağacımız var. Zeytinlerimiz çok olmuş olsa 1015 ton yapar ama bu yıl 3 ton ancak alabileceğiz. Tarlada zeytinlerin tutumu hava şartlarından dolayı az. Geçen sene 10 ton üzerinde zeytin almıştık. Şu an tüccar zeytin almıyor. Zeytin alım kotası bitince üreticiye tüccarların alım yapmasını bekleyeceğiz. Tüccarlar artık 35 lira ne fiyat verirse alacaklar. Üretici zeytine alternatif ürünler aramakta. Kivi ekimi çok yaygınlaştı. Şeftali ekiliyor. Bu yıl zeytin iri ama az. Piyasada zeytin 11 TL, kooperatifin açıkladığı fiyat 12,60 TL’dir. 15 liranın üstünde olması gerekiyor ama çok zor” dedi.
Marmarabirlik ise üreticiden bu sene 42 bin 500 ton zeytin alımı yapacak.

BURSA

28 Ekim 2019 Pazartesi

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