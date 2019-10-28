Dağ bisikleti yarışı nefes kesti

İnegöl Belediyesi Doğa Sporları ve Turizm Merkezi tarafından düzenlenen dağ bisikleti yarışı, nefesleri kesti. 4 kilometrelik zorlu parkurda bisiklet sürücüleri dereceye girmek için kıyasıya yarıştı.

İnegöl Belediyesi Doğa Sporları ve Turizm Merkezi (DOSTUM), bu yıl ilk kez dağ bisiklet yarışması organize etti. DOSTUM Mountain Bike Cup (MTB) nefesleri kesen yarışlara sahne oldu. Farklı şehirlerden 72 yarışmacı mücadele ederken, zorlu parkurda bisiklet sporcuları zaman zaman zor anlar yaşadı. Bisiklet tutkunlarını bir araya getiren ve izleyenlerin keyif aldığı dağ bisikleti yarışmasının 7 etaptan oluşan her bir turu, en az 10 dakika süren 4 kilometrelik dağlık parkurdan oluştu.

Ödül töreninde konuşan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, “Bulunduğumuz merkez, DOSTUM tesisleri diye adlandırdığımız Doğa Sporları ve Turizm Merkezimiz. Burada pek çok branşta sporseverleri ağırlamaya çalışıyoruz. Özellikle adrenalin içeren sporları merkezimize koyarak bunlardan hem şehrimizdeki vatandaşlarımızı hem de ülkemizin farklı bölgelerinden sporcuları faydalandırmak istiyoruz. Yarışmaya katılan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. İnşallah buradan mutlu bir şekilde ayrılmalarını temenni ediyorum. Önümüzdeki yıllarda daha iyi organizasyonları hazırlamak istiyoruz” diye konuştu.

Başkan Taban, yarışmaya katılan sporculara da teşekkür ederek şöyle devam etti:

"Bu güzellikleri ancak sizlerle başarmamız mümkün. Pek çoğunuz farklı vilayetlerden geldiniz. Burada bugün 10 kategoride yarışmalar yapıldı. Ancak şunu ifade edeyim; şehrimize gelen, burada yarışan herkes bizim gönlümüzün birincisidir. Spor bunun için sadece bir araç. Biz sizleri ağırlamaktan dolayı mutlu olduk."

Konuşmaların ardından 10 ayrı kategoride dereceye giren 30 sporcuya madalyaları ve ödülleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

BURSA 28 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:57

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