Karacabey ormanların daha fazla katma değer ve istihdam sağlayacak

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir ve Orman Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Yılmaz’la görüştü. Karacabey için orman ürünlerinin de önemli bir katma değer oluşturduğunu belirten Özkan, “İlçemizde kaliteli ürünlerin yetiştirilmesi ve işlenmesi için bütün kurum ve kuruluşlarla diyalog halinde yol alıyoruz” dedi.

Tarımdan turizme kadar çeşitli konulardaki projeleri farklı platformlarda değerlendirerek ilerleyen Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, ilçenin önemli değerleri olan ıhlamur ve defne gibi aromatik bitki türleriyle ilgili yapılan projeleri değerlendirmek için Bursa Teknik Üniversitesi’ne ziyaretlerde bulundu. Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Kandemir ile Orman Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Yılmaz’ın yanı sıra, Fen Bilimleri Enstitü Müdürü Doç. Dr. Murat Ertaş ve Teknoloji Transfer Ofisi Müdürü Doç. Dr. Nadir Yıldırım’ın da yer aldığı ziyarette, Karacabey’in doğal kaynaklarının değerlendirilmesi noktasında önemli konular değerlendirildi.

Özkan, “Karacabey ormanları, başta defne ve ıhlamur olmak üzere büyük zenginliklere sahip. Ormanlarımızda bu konunun daha fazla dikkate alınarak daha fazla katma değer ve istihdam üreten bir ortam oluşturmak için istişarelerde bulunduk. Karacabey’eTürkiye’nin bu alandaki en modern defne işleme tesisi kurulmaktadır. Bu arada orman bölge müdürlüğüyle birlikte, defnenin coğrafi işaretinin kazandırılması noktasında çalışmalar başladık. Belediyemiz de bu projenin paydaşlarındandır. Aynı zamanda Bursa Teknik Üniversitesi’nin değerlirektörü ve dekanıyla da ıhlamur ormanları üzerine istişârelerde bulunduk. Ağaçların yapısının devâsâ olması, ıhlamur toplayıcılarında yaralanmalara sebep oluyordu ve bölge halkının bu işten giderek uzaklaştığını gördük. Bu ağaçlar ıslah edilip daha bodur türlerle çalışmalar yapılacak ve bu büyük ıhlamur ormanlarında daha büyük ürün hasılatı yapılması sağlanacak. Karacabey ıhlamuru da tesislerde işlenerek, marka değeri oluşturmak için çalışmalar yapılacak. Bu arada ıhlamura dikkat çekmek için Karacabey’imize de uygun yerlere ıhlamur ekimi yapılması için de çalışmalarımız devam edecek’’ dedi.

Karacabey’e Orman Müdürlüğü

Başkan Özkan ayrıca,“Karacabey’de Orman İlçe Müdürlüğü kurulması noktasında Tarım Bakanımız Bekir Pakdemirli’nin sözü var. Gerçekleştiği zaman, Türkiye’de aromatik bitkilerle ilgili bir birim ilk kez kurulacak. Alternatif gelir kaynakları üzerinde çalışmalar yapılırken, zengin doğal kaynaklarımızında aynı zamanda ekonomik bir üretim değeri olması noktasında gayret gösterilecek’’ ifadelerini kullandı.

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