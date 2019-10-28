Bursa´da otomobilin çarptığı yaralı tilki, tedaviye alındı

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BURSA´da Uludağ Yolu´nda otomobilin çarpıp yaraladığı tilki, Osmangazi Belediyesi ekipleri tarafından tedavi edildi.

Bursa´da Uludağ Yolu´nda Armutköy Mevkii'nde bir tilkinin yerde yaralı halde olduğunu gören vatandaşlar, durumu Osmangazi Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Harekete geçen ekipler, otomobilin çarpıp yaraladığı tahmin edilen tilkiyi alıp Osmangazi Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi'ne götürdü. Yapılan ilk muayenede iç kanama geçirdiği belirlenen tilkiye gerekli tedavi uygulandı. Yaraları temizlenen ve ilaç verilen tilkinin, tamamen iyileşene kadar merkezde tutulacağı, sağlığına kavuştuktan sonra doğal ortamına bırakılacağı belirtildi.



BURSA 28 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:57

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