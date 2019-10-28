Bursa’da uyuşturucu operasyonu: 19 gözaltı Bursa’da uyuşturucu ticareti yapan ve kullanan 19 kişi gözaltına alındı

Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 19 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından yapılan operasyonda 19 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde ve evlerinde yapılan aramalarda ise, 350 gram sentetik kannabinoid, 50 gram metamfetamin, 2 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet ruhsatsız tabanca, uyuşturucu madde ticaretinden kazanıldığı düşünülen bir miktar para ele geçirildi. Yapılan operasyonlar neticesinde yakalanan 19 şahıstan 14’ü hakkında kullanmak için uyuşturucu madde satın almak veya bulundurmak suçundan adli işlem yapılırken, S.T., U.G. ve A.A. isimli şahıslar uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. B.Ş. ve R.Ç. isimli şahıslar hakkındaki adlî tahkikat devam ediyor.

BURSA 28 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:57

GÜNEŞ 07:21

ÖĞLE 12:53

İKİNDİ 15:46

AKŞAM 18:14

YATSI 19:33

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.