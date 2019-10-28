Maskeli motosikletlinin tehlikeli yolculuğu

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, yüzünü maske ile kapatan motosiklet sürüsünün tehlikeli hareketleri, çevredekiler tarafından görüntülendi.
İnegöl ilçesi çevre yolunda, seyir halindeki motosiklet sürücüsünün yoğun trafikte
tehlikeli hareketleri araçlarında bulunanlar tarafından tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Görüntülerde, maske takan motosiklet sürücünün hızla giderken ayağını yere vurduğu, zaman zaman ayağa kalkmaya çalıştığı, el hareketleri yaparak yolda makas attığı görüldü.
BURSA
28 Ekim 2019 Pazartesi
- İMSAK 05:57
- GÜNEŞ 07:21
- ÖĞLE 12:53
- İKİNDİ 15:46
- AKŞAM 18:14
- YATSI 19:33