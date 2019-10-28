Bursalı atıcılar kürsüyü sevdi

-Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Atıcılık sporcuları, kentte düzenlenen Cumhuriyet Kupası Trap Yarışları´nda takım halinde birinci oldu.
Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu faaliyet takviminde yer alan Cumhuriyet Kupası Tap Yarışları Bursa´da düzenlendi. Büyükşehir Belediyesi Trap ve Skeet Atış Poligonu´nda yapılan yarışlara 26 ilden 150 sporcu katıldı. Ferdi yarışlarda Bursa Büyükşehir Belediyespor´un sporculardan İrem Doğançay Genç bayanlarda ve Oğuzhan Tüzün büyük erkekler kategorisinde ikinci sırada yer alırken, büyük bayanlarda Dilara Kızılsu üçüncülük madalyasının sahibi oldu. Toplamda 3 madalyanın sahibi olan Bursa Büyükşehir Belediyespor takım halinde Cumhuriyet Kupası´nın sahibi oldu
BURSA
28 Ekim 2019 Pazartesi
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