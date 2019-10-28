Su altında resim çizip akvaryumda sergi açtı Bayan ressam, kadına şiddete dikkat çekmek için suyun altında resim çizip sergi açtı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Su altında resim çizip akvaryumda sergi açtı Bayan ressam, kadına şiddete dikkat çekmek için suyun ...

İHA

Su altında resim çizip akvaryumda sergi açtı Bayan ressam, kadına şiddete dikkat çekmek için suyun altında resim çizip sergi açtı

Bursa'da bir resim öğretmeni, kadına şiddete dikkat çekmek ve Cumhuriyetin 96. yıl dönümünü kutlamak için sıra dışı bir sergiye imza attı.
Resim öğretmeni Fatma Nilgün Turşucular, su altında 2 aylık bir çalışma sonucunda, Yıldırım Belediyesi'yle ortak bir sergiye imza attı. Eylül ayında Kaplıkaya Cazibe Merkezi'ndeki dev akvaryumda, milli mücadelenin sembol ismi kadın kahramanların resimlerini suyun altında yapan Turşucular, suyun altında tüple çalışırken 40 dakikada bir mola verdi. Turşucular, akvaryumda resimlerini su geçirmez özel kağıtlara çizmeyi başardı.
Kadın ressamın çizdiği Barışpınarı harekatını da anlatan resimler, 2930 Ekim tarihlerinde ücretsiz olarak vatandaşların ziyaretine açılacak. Oldukça zor olan suyun altında resim çizme işini başarı ile tamamlayan ressamın 2 ayda çizdiği 16 resim, 2 gün boyunca ücretsiz ziyarete açık olacak.
Kadına şiddete dikkat çekmek, Cumhuriyetin 96. yılını kutlamak ve Barışpınarı harekatına destek vermek için böyle bir sergiye imza attıklarını ifade eden Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Birinci dünya savaşında kendisine biçilmiş kefeni yırtarak milli mücadeleyle birlikte destan yazan aziz milletimizin hatırasını yad ettik. Dünyada ilk defa yapılan su altında resim sergisiyle Cumhuriyet etkinliklerimizi sürdürüyoruz. Gerek cephede, gerekse cephe gerisinde mermi taşıyıp yaralı askerlerimize yardım ederek savaşın bütün kademelerinde yer alan kadınlarımızı hatırlamak istedik. Yiğitler Meslek Okulu resim öğretmeni Fatma Nilgün Turşucular hocamız ve arkadaşlarına teşekkür ediyoruz. Bugün suyun altında 16 tane fotoğrafı sergiliyoruz. Kahraman kadınlarımızı burada paylaşmak istedik. Barışpınarı harekatındaki şehitlerimizi rahmet ve minnetle yat ediyorum. Kahramanlarımızın ayaklarına taş değmeden muzaffer bir şekilde dönmelerini temenni ediyorum. Sergimiz bugün ve yarın ücretsiz olacak, hafta sonuna kadar herkese açık olacak" dedi.
2 aylık çalışma sonucunda 16 tane resmi suyun altında çizen Fatma Nilgün Turşucular, "Bizim için yorucu bir süreçti, emeğimize değdiğini düşünüyorum. Suyun altında kara kalemle resim yapmak oldukça zor. Su soğuk, suyun dışında bile kara kalemle resim yapmak zahmetli bir iş. Suyun altında daha da zahmetli. Suyun altında 40 dakika resim yaptıktan sonra suyun sütüne çakıp dinlendim, sonra dalıp tekrar çizim yaptım" şeklinde konuştu.

BURSA

28 Ekim 2019 Pazartesi

  • İMSAK 05:57
  • GÜNEŞ 07:21
  • ÖĞLE 12:53
  • İKİNDİ 15:46
  • AKŞAM 18:14
  • YATSI 19:33
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bursalı atıcılar kürsüyü sevdi
YEREL HABERLER Bursalı atıcılar kürsüyü sevdi
Maskeli motosikletlinin tehlikeli yolculuğu
YEREL HABERLER Maskeli motosikletlinin tehlikeli yolculuğu
Bursa´da otomobilin çarptığı yaralı tilki, tedaviye alındı
YEREL HABERLER Bursa´da otomobilin çarptığı yaralı tilki, tedaviye ...
Bursa’da uyuşturucu operasyonu: 19 gözaltı Bursa’da uyuşturucu ticareti yapan ve kullanan 19 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Bursa’da uyuşturucu operasyonu: 19 gözaltı Bursa’da ...
BUÜ’lü akademisyenlerden tekstil sektörüne yerli ve milli katkı
YEREL HABERLER BUÜ’lü akademisyenlerden tekstil sektörüne yerli ve ...
Atıcılar kürsüden inmiyor
YEREL HABERLER Atıcılar kürsüden inmiyor
Büyükşehir'den 29 Ekim’e klipli kutlama
YEREL HABERLER Büyükşehir'den 29 Ekim’e klipli kutlama
Uludağ'da nefes kesen köpek kurtarma operasyonu Uludağ göller bölgesinde 700 metre yükseklikteki kayalıklarda mahsur kalan 3 köpek nefes kesen operasyonla kurtarıldı
YEREL HABERLER Uludağ'da nefes kesen köpek kurtarma ...
Karacabey ormanların daha fazla katma değer ve istihdam sağlayacak
YEREL HABERLER Karacabey ormanların daha fazla katma değer ve ...
Dağ bisikleti yarışı nefes kesti
YEREL HABERLER Dağ bisikleti yarışı nefes kesti
Yalçın: “Türkiye yakıcı sıkıntılarla uğraşıyor”
YEREL HABERLER Yalçın: “Türkiye yakıcı sıkıntılarla uğraşıyor”
Bursa Büyükşehir Belediyesi´nden 29 Ekim´e klipli kutlama
YEREL HABERLER Bursa Büyükşehir Belediyesi´nden 29 Ekim´e klipli ...
Bursa’da zeytin hasadı başladı Zeytin üreticisi alternatif ürünlere yöneliyor
YEREL HABERLER Bursa’da zeytin hasadı başladı Zeytin üreticisi ...
Araba çarpan tilki hayata tutundu
YEREL HABERLER Araba çarpan tilki hayata tutundu
Dükkana müşteri beklerken 250 kiloluk beton blok girdi Beton kanalizasyon bloğu manav dükkanına girdi faciadan dönüldü
YEREL HABERLER Dükkana müşteri beklerken 250 kiloluk beton blok ...
Osmangazi’de resmi yazışma kuralları eğitimi Osmangazi’den hizmet içi seminere tam destek
YEREL HABERLER Osmangazi’de resmi yazışma kuralları ...
Bursa trafiğine Cumhuriyet Bayramı için düzenleme
YEREL HABERLER Bursa trafiğine Cumhuriyet Bayramı için düzenleme
Rengarenk ekmekler, çocuklu ailelerin tercihi oldu
YEREL HABERLER Rengarenk ekmekler, çocuklu ailelerin tercihi oldu
Yargıtay'dan emsal karar: "Dava ihbarnamesi kapıya aslınca tebliğ edilmiş sayılacak Artık evde olmamak da ihbarnameye engel değil
YEREL HABERLER Yargıtay'dan emsal karar: "Dava ihbarnamesi kapıya ...
Gemlik'te Belediyenin camını kıran zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Gemlik'te Belediyenin camını kıran zanlı tutuklandı
(ÖZEL) 650 yıllık çınar bakım bekliyor
YEREL HABERLER (ÖZEL) 650 yıllık çınar bakım bekliyor
Şeker hastalığının belirtileri
YEREL HABERLER Şeker hastalığının belirtileri
Bursa'da su ve toplu ulaşım fiyatları 2 yıldır değişmedi Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, su ve toplu ulaşım maliyetlerinde ortalama yüzde 50 civarında artış olmasına rağmen fiyatların 2 yıldır aynı düzeyde olduğunu açıkladı Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş: "Suda 3 kez indirim yaptık. 30 büyükşehir arasında pahalılıkta 22.sıradayız" "Son 2 yılda toplu ulaşım fiyatlarımız elektrikte yüzde 105 oranında artış olmasına rağmen aynı seviyelerde kaldı"
YEREL HABERLER Bursa'da su ve toplu ulaşım fiyatları 2 yıldır ...
Ev yanınında yaralanan Emine, 15 gün sonra yaşamını yitirdi
YEREL HABERLER Ev yanınında yaralanan Emine, 15 gün sonra yaşamını ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X