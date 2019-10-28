Bursa, akıllı yatırımları ile Güney Kore’de

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Güney Kore’de, Bursa’da hayata geçirdikleri akıllı belediyecilik uygulamalarını anlattı.

Güney Kore’nin ev sahipliğindeki 2019 CICA Belediye Başkanları Zirvesi, Gwangju şehrinde yapıldı. ‘Yenilikçi, , akıllı şehirler inşa etmede yerel yönetimlerin rolü’ ana temasıyla düzenlenen zirveye 15 farklı ülkeden belediye başkanları katılırken, Türkiye’yi temsîlen toplantıda hazır bulunan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Türkiye ve Bursa’daki akıllı şehircilik uygulamaları hakkında sunum yaptı. Büyükşehir Belediyesi Akıllı Şehircilik ve İnovasyon Dairesi Başkanı Muhammed Kürşat Gürsoy’un da katıldığı zirvede gösterilen Bursa’nın tanıtım filmi yabancı belediye başkanları ve kent yöneticileri tarafından ilgiyle izlendi.

Birleşmiş Milletler’in yaptığı çalışmalara göre 2050 yılına gelindiğinde dünya nüfusunun yüzde 70’inin şehirlerde yaşayacağının öngörüldüğünü hatırlatan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, bu durumla birlikte şehirlerin daha kozmopolit olacağını hatırlattı. Yenilikçi bir şehir inşâ ederken, yenilikçi şehir hizmetleri stratejilerinin geliştirilmesi gerektiğini vurgulayan Başkan Aktaş, “Mahallî idareler, vatandaşın refahını artırarak ‘mutlu insan’ı oluşturmak adına iyi bir şehir mekanizması geliştirmek zorundadırlar. İyi bir şehir idaresi ise, yönetimde inovasyon, yerel yönetim vatandaş etkileşimi, insan kaynağı, hesap verilebilirlik, duyarlılık, ağ yapılaşma ve kamu özel ortaklıkları ile mümkündür. Türkiye’nin yenilikçi merkezlerinden biri olarak kabul edilen Bursa’mız; geliştirilen tasarım, model, patent, marka sayılarında ülkenin ilk sıralarında yer almaktadır. 100’den fazla ArGe merkezi, 20’den fazla tasarım merkezi, ArGe odaklı iki üniversitesi ve genç, dinamik iş gücü başarının göstergelerindendir. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek Akıllı Şehircilik ve İnovasyon Dairesi Başkanlığını kurduk. Şehrin problemlerinin çözülmesi ve vatandaşın refah seviyesinin artırılması vizyon olarak belirlendi. Şu anda Bursa’nın akıllı şehre dönüşümü projesi başlamıştır. Proje kapsamında ulaşım, yaşam, çevre, yönetişim, ekonomi, insan fonksiyonel alanlarında strateji ve yol haritası belirlenecektir. Akıllı ekonomi başlığı altında; verimlilik, yenilikçi hizmetlerin sunumu ve iş modelleri ele alınacaktır. Aynı zamanda akıllı kümelenmeler ve küresel eko sistemler kurulacaktır” diye konuştu.

Yerel yöneticiler olarak vatandaşların mutluluğu için çalışmalar yaptıklarını kaydeden Başkan Aktaş, kent problemlerinin çözümü ve ekonomik kalkınma için ulusal ve uluslararası iş birliklerine gittiklerini dile getirdi. Aktaş, günümüzde yalnız turizm, ticaret ve üretim sektörlere bağımlı kalan şehirlerin tasarım odaklı ekonomilerin etkin olduğu şehirlerin gerisinde kaldığını ifade etti.

BURSA 28 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:57

GÜNEŞ 07:21

ÖĞLE 12:53

İKİNDİ 15:46

AKŞAM 18:14

YATSI 19:33

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.