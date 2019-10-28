Felce dikkat

Medicana Bursa Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Nurhan Şahinkaya, felç hakkında bilgi verdi.

Şahinkaya, yaptığı açıklamada, “İnme; beyin damarlarında tıkanma veya kanama sonucu ani olarak gelişen ve çeşitli nörolojik belirtilerle seyreden bir beyin hastalığıdır. Çoğunlukla sebebi beyin damarlarında tıkanmadır. Ancak kanama da inme sebeplerinden biridir. Bu yazıda tıkanma yüzünden inme geçiren hastalar söz konusu edilecektir. Tıkalı damar hangi beyin bölgesindeyse o bölgeye ait nörolojik belirtiler gelişir. Örneğin motor hareketi etkileyen bölgede ise vücudun sağ veya sol yarısında tutmama, duyu bölgesindeyse yine vücudun tek beden yarısını etkileyen duyu bozuklukları gelişir. Konuşma merkezinin etkilenmesi konuşamam veya konuşmanın bozulması, görme merkezinin etkilenmesiyle de kısmi görememe veya bulanık görme, bazen de görme alanının tek yarısını görememe gibi belirtiler oluşur. Bu sık klinik görünümlerin yanında her iki bacakta tutamama, sfinkter kusuru, yürüme ve algı bozuklukları, denge bozukluğu da görülebilir. Hastalar bazen inme başlangıcında şuur kaybı, şiddetli baş ağrısı veya baş dönmesi yaşayabilirler. İnme için mevcut bazı hastalıklar riski arttırır. Hipertansiyon, diyabet, hiperlipidemi, obesite, kalp ritm bozuklukları bunların başında yer alır. Ailede inme veya kalp krizi geçiren birin varlığı, sigara ve alkol alışkanlığı ve stres riski artıran diğer sebeplerdir. Bir hastanın inme geçirip geçirmediğini çabuk anlamak ve teşhis koymak çok önemlidir. Zira erken tedavi ile beynin daha büyük alanlarının etkilenmesini önlemek veya etkilenen damarın hemen açılarak durumun hasarsız atlatılmasını sağlamak mümkündür. Klinik olarak kuşku duyulan hastalar zaman kaybedilmeden âcil servise ve nöroloji hekimine ulaştırılmalıdır. Teşhis aşamasında hastanın nörolojik muayenesinin değerlendirilmesi ve ardından radyolojik ve laboratuar incelemesi yapılır. En sık başvurulan radyolajık inceleme beyin tomografisi (BT) ve beyin manyetik rezonans (MR) incelemesidir. Tedavi, inmenin ne zaman geçirildiği, tıkalı damar büyüklüğüne ve tıkalı damar alanına göre değişir. Âcil tedavi programı başlanılan ve devam edilen hastada erken dönemde rehabilitasyon uygulaması da tedaviye eklenir.

Risk faktörü yüksek olan hastalarda veya daha önceden atak geçiren hastalarda birincil ve ikincil korunma çok önemlidir. Tansiyon ve kan şekeri regülasyonu, yüksek kolesterol ve trigiliserid seviyelerinin düşürülmesi, sigara ve alkolden uzak durmak, düzenli egzersiz, Akdeniz tipi beslenme ve varsa kalp ritm bozukluğunun giderilmesi önerilir. Karotis darlığı ve bu sebeple inme geçiren hastalarda belli aralıklarla klinik ve radyolojik takip edilir” diye bilgi verdi.

BURSA 28 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:57

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