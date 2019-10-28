Uyuşturucu taciri tutuklandı

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Bursa'da jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonla yakalanan uyuşturucu taciri çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İnegöl İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları istihbarat çalışmaları neticesinde Kulaca Mahallesinde H.G.'nin uyuşturucu imal ettiği ve ticaretini yaptığı bilgisine ulaştı. H.G.'nin evine yapılan operasyonda satışa hazır 200 gram kubar esrar, 100 gram kenevir tohumu, 3 adet puyp ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Yapılan sorgunun ardından mahkemeye sevk edilen H.G., tutuklandı.

BURSA 28 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:57

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