Büyükşehirli kanocular millî takım kampında

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Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Spor Kulübü’nün 7 kano sporcusu millî takım kampına seçildi.

Türkiye Kano Federasyonu’nun 2019 faaliyet takviminde yer alan ‘Durgunsu Kano Olimpik ve Genç Milli Takım Seçme Yarışları’ Muğla/Köyceğiz’de yapıldı. 2627 Ekim tarihlerinde yapılan yarışlarda Büyükşehirli sporcular Emircan Ayaklı ve Simge Kaya K1 yıldız, Tuğçe Taylak, Mesut Mesutoğlu C1 büyük, Kirilo Avgan,Bedirhan Çıktay C1 genç ve Kardelen Yıldız C1 yıldız kategorilerinde milli takım kampına giren isimler oldu.

BURSA 28 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:57

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