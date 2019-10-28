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Masa Tenisi dört dörtlük

İHA

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Masa Tenisi Kadın takımı, Süper Lig 1. Etap maçlarında, oynadığı dört karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı.

Masa Tenisi dört dörtlük

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Masa Tenisi Kadın takımı, Süper Lig 1. Etap maçlarında, oynadığı dört karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı.
Masa Tenisi Kadınlar Süper Ligi’nde mücadele eden Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü, 1. Etap maçlarını kayıpsız geçti. İstanbul Tozkoparan Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmalarda Bursa ekibi ilk gün Bu Piliç Spor ve Çukurova Üniversitesi’ni 41, ikinci gün İstanbul Büyükşehir Belediyespor ve 1955 Batman Belediyespor’u 41’lik skorlarla mağlup etti.
Oynadığı maçlarının tamamını kazanma başarısı gösteren Bursa ekibi 1. Etap sonunda liderliğe yükseldi. Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Masa Tenisi kadın takımı 2. Etap maçlarını Kasım Gaziantep’te oynayacak. Yeşilbeyazlılar 2324 Kasım tarihlerinde oynanacak maçlarda Kocasinan Belediyespor, TİGEM Spor, İstanbul DSİ Spor ve İstanbul VMT takımlarıyla karşılaşacak.

BURSA

28 Ekim 2019 Pazartesi

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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