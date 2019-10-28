Kent Müzesi’nde ‘Cumhuriyet’ sergisi

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Bursa Kent Müzesi, ‘1930’lu Yıllardan 1940’lı Yıllara Bursa’da Cumhuriyet Bayramları’ sergisine ev sahipliği yapıyor.

Cumhuriyet'in ilanının 96'ncı yılında Bursa’nın tarihine ışık tutan ‘1930’lu yıllardan 1940’lı yıllara Bursa’da Cumhuriyet Bayramları’ temalı özel sergi, Bursa Kent Müzesi’nde izlenime sunuldu. Vali Yakup Canbolat ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ahmet Yıldız’ın katılımıyla açılışı yapılan sergide, 24 adet ‘29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’ fotoğrafı yer alıyor.

Afif Antel tarafından Bursa Kent Müzesi’ne bağışlanan ve babası İhsan Celal Antel’in (1894 1965) çektiği fotoğraflardan oluşan sergi, sanatseverleri anlamlı bir zaman yolculuğuna çıkarıyor. İhsan Celal Antel’in ‘Cumhuriyet Bayramları’ konulu fotoğrafları, bir anlamda Bursa’nın Cumhuriyet dönemini de kayıt altına alışıyla dikkati çekiyor.

BURSA 28 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:57

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