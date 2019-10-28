Karacabey Belediyespor, Ziraat Türkiye Kupası´nda turu geçmek istiyor

-Karacabey Belediyespor, Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu maçında sahasında 2. Lig ekiplerinden Tuzlaspor ile karşı karşıya gelecek.

Karacabey Belediyespor'un Mustafa Fehmi Gerçeker Stadyumu'nda Çarşamba günü saat 14:00´te Tuzlaspor ile oynayacağı mücadelede Karabük Bölgesi hakemi Mustafa Hakan Belder düdük çalacak. 3. Lig 3´üncü grupta yer alan Karacabey Belediyespor oynadığı 10 maçta 7 galibiyet 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile topladığı 23 puanla lider durumda bulunurken, 2. Lig Kırmızı grupta yer alan Tuzlaspor da 10 maçta 7 galibiyet 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak topladığı 23 puanla lider durumda bulunuyor.

TARAFTARA DESTEK ÇAĞRISI

Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turunda karşılaşacakları Tuzlaspor maçıyla ilgili açıklamalarda bulunan Karacabey Belediyespor Basın Sözcüsü Mustafa Kuzu, ligde oynadıkları Batman Petrolspor müsabakasını 4-1 gibi farklı bir skorla kazanarak moral depoladıklarını söyledi.

Kuzu, "Ligde üst üste aldığımız galibiyetlerle moral bulduk. Teknik heyet ve futbolcularımızın motivasyonu çok yüksek. Türkiye Kupası'nda oynayacağımız Tuzla maçına odaklandık. Bu maçı kazanarak Türkiye Kupası'nda 5´nci Tura yükselmeyi amaçlıyoruz. Bütün halkımızı, Tuzla maçına takımımıza destek vermeye davet ediyoruz" dedi.



BURSA 28 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:57

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