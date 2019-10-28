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Hidamet Asa: “Güneş balçıkla sıvanmaz” Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa: "Geçmiş çok ...

İHA

Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, ürün alım sistemi ve avans fiyatlar hakkında insafsızca eleştiri yapıldığını belirterek, ortaklara sağduyu çağrısında bulundu.

Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, ürün alım sistemi ve avans fiyatlar hakkında insafsızca eleştiri yapıldığını belirterek, ortaklara sağduyu çağrısında bulundu.
Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, açıklamalarda bulundu. Asa, “Bundan 10 yıl önce öz kaynakları eriyen, ürün alamayan, ürün satamayan, borcu sürekli büyüyen ve uçurumun eşiğine gelen Marmarabirlik, bugün düzlüğe çıkmış, önü de açılmıştır. Marmarabirlik’e ortak olmadığı halde, bazı kesimlerce organize edilerek karalama kampanyası yürütülmekte ve Marmarabirlik’in başarıları gölgelenmek istemektedir. ‘Güneş balçıkla sıvanmaz’ Bugün yanlış anlaşılsak da, yaptığımız doğrular er ya da geç ortaya çıkacaktır” dedi.
Marmarabirlik'in başarısından rahatsızlık duyanların olduğunu belirten Asa, “Bugüne kadar bulunduğu görevlerde, hiç bir başarısı olmayanlar, bir proje bile üretmemiş olanlar Marmarabirlik ve kooperatiflerimizi insafsızca eleştirmekte, nasıl yapalım diye sorduğumuzda, hiç bir çözüm önerisi de sunmamaktadırlar. Bunların derdi üretici değildir. Niyetleri üzüm yemek değil bağcıyı dövmektir. Bunlara soruyorum üretici için ne yaptınız? Bunu söyleyin üreticilerimiz de bilsin. Aslında üreticilerimiz kimin ne yaptığını ve ne yapmadığını çok iyi biliyor. Marmarabirlik kazanırsa üretici kazanır. Eğer Marmarabirlik zarar ederse üretici nasıl kazanacak? Zarar eden bir kurum nasıl ayakta duracak ve ürün alacak. Aslında derdi üretici olmayanların niyeti bellidir. Marmarabirlik’e 85 bin ton rekolte beyanının geldiği bu zor yılda kısıtlama yapılmasını fırsata çevirmek istemektedirler. Bu ucuz siyasetle nereye varabilirsiniz” diye konuştu.
“Marmarabirlik'ten istenen, en yüksek fiyat ile sınırsız miktarda alım yapılması, bedelinin de peşin ödenmesidir” diyen Asa sözlerini şöyle sürdürdü:
“Satış kısmına gelince piyasadaki rekabet şartları unutulmakta, en yüksek fiyatla ve en yüksek miktarlarda satış yapılması istenmektedir. Diğer taraftan kooperatifine sürekli sahip çıkan ortaklarımızın hakkından alıp, bugüne kadar ürün teslim etmeyenlere verilmesi istenmektedir. Yıllarca 1 kilo ürün vermemiş olanlar bugün kooperatiflerin imkanlarını sonuna kadar zorlamaktadırlar. Bunun nedeni Marmarabirlik’in fiyatlarının cazip olması ve geçtiğimiz yıl tüccarın piyasaya girmemesidir. Bu yıl da esas sorun, tüccarın Marmarabirlik fiyatlarının altında bir fiyatla ürün alması değil midir? Ürün alım planının fiziki koşullara, nakit durumuna ve satış miktarlarına göre yapıldığını bildikleri halde kuruma büyük yaralar açacak uygulamaların istemesinin sebebi nedir? Varsayalım bu yıl ürünün tamamını aldık. Ama ürün satılamadı ve bozuldu. Sorumlusu kim olacak? Tabi ki de Marmarabirlik Yönetim Kurulu. Bir de ardından bize ürünü neden bozdunuz diye hesap soracaklar. Tam anlamıyla bekledikleri de bu. Marmarabirlik’ten, kurumu zarar ettirecek bir karar alınmasını kimse beklemesin.”
Alımların başladığı günden bugüne bin 500 ton ürün alındığını yüzde 70’inin 230 kalibreye kadar iri dane ağırlıklı olduğunu ifade eden ve Marmarabirlik’in her zaman üreticisinin yanında olduğunu belirten Asa,“Tüccar 240 daneden ince olan ürünü almıyor. Bu taneden daha ince olan zeytini 350 deneye kadar Marmarabirlikten başka alan var mı? Bunlar iyi değerlendirilmelidir. 2019/2020 ürün alım kampanyasında Marmarabirlik bütün imkanlarını zorlamış ve üreticilerine destek olma adına risk almıştır. Plansız ve hesapsız bir alım Marmarabirlik'e büyük zarar verir. Hesapsızca hareket edildiği kurumun zarar ettiği dönemlerdeki Marmarabirlik’i ortaklarımız çok iyi biliyor. Birliği 143 milyon borçla devraldığımız ve halen geçmiş dönem kredi borçlarının taksitler halinde ödendiği de unutulmamalıdır. Ürünün alınamadığı, bedellerinin de zamanında ödenemediği, hatta bir yıl sonra ödendiği, depolarda ürünün bozulduğu o dönemler unutulmamalıdır” açıklamasını yaptı.
Ürün alımlarında kredi kullanılmadığını söylediğimizde bundan büyük rahatsızlık duyanların olduğunu bildiren Asa, “Marmarabirlik zarar ederse ve kredi kullanarak ürün almaya başlarsa en fazla bir yıl ürün alabilir. Ortaklarımıza 10 yıl boyunca bir sıkıntı yaşatmadıysak tek sebebi kredi kullanılmamasıdır. Bundan nasıl bir rahatsızlık duyulur anlamış değiliz. Popülist hareket ederek belki bu yılı kurtarırız. Ama ikinci yıl da ürün alamayacak duruma geliriz. Bizden istenen bu mu ? Sahibi oldukları kooperatifinin muhalifi, tüccara mal toplayan aracıların da esiri olmuşlar. Bugüne kadar işine geldiği gibi hareket edenler, biraz da kendilerini sorgulasınlar. Bizim hatamız yok mu diye sorsunlar. Üreticinin hakkını arama bahanesiyle Marmarabirlik üzerinden siyaset yapanlara ve haksızca saldıranlara sesleniyorum? Bugüne kadar üretici için ne yaptınız? Maliyeti sadece bir A4 kağıdı olan belge vermekten başka yaptığınız bir iş var mı? Üreticiye nasıl bir hizmet veriyorsunuz" şeklinde konuştu.
Marmarabirlik'in 2009 yılında satışlarının 23 bin tonlar seviyesinde olduğunu bildiren Asa “2019 yılı sonuna kadar yüzde 80 artışla satışlarımızın 40 bin tonlara ulaşılacağını tahmin ediyoruz. Bu miktar birliğimizin kurulduğu tarihten bu yana en yüksek ambalajlı satış miktarıdır. Biz elimizden geleni fazlasıyla yapıyoruz. Ama bunların yok sayılması bizleri derinden üzmektedir. Marmarabirlik’in gerçek sahibi ortaklarımızı sağduyuya davet ediyorum Marmarabirlik düzlüğe çıkmıştır ve önü de açılmıştır. Bazı kesimlerce organize bir şekilde yürütülen karalama kampanyasıyla başarılarımız gölgelenmek istemektedir. Yönetim kurulumuz ile hedefimiz Marmarabirlik’i daha güzel yarınlara taşımaktır. Global bir marka olmak, ortaklarımıza bir yıl değil, her yıl destek olmaktır. Önceliğimiz kurum olmalıdır. Eğer kurum ikinci önceliğimiz olursa zarar eder, zarar eden kurum da ayakta duramaz, batar. Ortaklarımız bunu asla unutmamalıdır.Bizim bildiğimiz başarı desteklenir, başarısızlık sorgulanır. Oysa bugün başarı sorgulanmaktadır" açıklamasında bulundu.

BURSA

28 Ekim 2019 Pazartesi

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