Bayrak asılması sırasında vinç yan yattı

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BURSA'da Cumhuriyet Bayramı kutmalaları hazırlıkları için direklere bayrak asılması sırasında, ağırlık dengesi bozulan vinç yan yattı. Korku yaşayan sürücü S.A. (28), bu kazadan yara almadan kurtuldu.

Olay Bursa'nın Nilüfer İlçesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda meydana geldi. Nilüfer Belediyesi tarafından düzenlenen Cumhuriyet Bayramı kutlamaları hazırlıkları için S.A.'nın kullandığı 16 NLN 97 plakalı vinç, bulvar üzerindeki direklere bayrak asmak isteyen operatörünün ağırlık dengesini kaybetmesi üzerine yan yattı. Kazada panik yaşayan S.A. yara almadan kurtuldu. Olayın ardından başka bir vinç getirilerek askıda kalan vinç düzeltildi.



BURSA 28 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:57

GÜNEŞ 07:21

ÖĞLE 12:53

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YATSI 19:33

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