Köpekten korkup yola fırlayan Beril, hafif ticari aracın çarpmasıyla ağır yaralandı

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BURSA'nın Orhangazi ilçesinde, iddiaya göre sokak köpeğinden korkup, yolun karşısına geçmeye çalışan Beril Yılmaz (9), hafif ticari aracın çarpması sonucu ağır yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Sölöz Mahallesi'nde meydana geldi. İlkokul 4'üncü sınıf öğrencisi Beril Yılmaz, okula gitmek için evinden çıktı. İddiaya göre, sokak köpeğinden korkarak yolun karşısına geçmeye çalışan Beril'e, İznik yönüne giden Damla T. (23) yönetimindeki 16 VN 114 plakalı hafif ticari araç çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan Beril, ağır yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Beril, Orhangazi Devlet Hastanesi'ne, ardından da Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edildi.

ANNEBABA HASTANEYE KOŞTU

Kazayı haber alan Beril´in annesi Emine ve babası Osman Yılmaz hastaneye koştu. Beril´in Yoğun Bakım Ünitesi'ndeki tedavisi devam ederken, sürücü Damla T. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.



BURSA 28 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:57

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