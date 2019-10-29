Bursa'da DEAŞ operasyonu: 26 gözaltı

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-BURSA'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik gerçekleştirilen operasyonda 12'si Suriye uyruklu 26 şüpheli gözaltına alındı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgüte üye olan ve destek veren şüphelilerin adreslerini tespit etti. Bu sabah saatlerinde 11 farklı adrese eş zamanlı baskın düzenleyen ekipler, zırhlı araçlarlarla gittikleri evlerin kapılarını, koçbaşı ile kırdı. Ekipler, 12'si Suriye uyruklu 26 şüpheliyi gözaltına aldı. Evlerde yapılan aramalarda, örgütsel dökümanlar ile dijital materyaller ele geçirildi. Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

BURSA 29 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:58

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