Teknoloji Fen Okullarında 'Cumhuriyet' coşkusu

Özel Teknoloji Fen Okullarında Cumhuriyetin 96. yılı kutlandı.

Özel Teknoloji Fen Okulları konferans salonunda gerçekleşen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından ilkokul öğrencilerinin hazırlamış olduğu “29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Oratoryosu” izleyenleri coşturdu. Atatürk’ün kurtuluş savaşı mücadelesinin anlatıldığı oratoryada hep biz ağızdan söylenen “Cumhuriyetle nefes alacağız, Cumhuriyetle kök salıp yeşereceğiz. Biz Atatürk gençleriyiz. Cumhuriyetimizi korkmadan, yılmadan sonsuza dek yaşatacağız” cümlesi izleyicilerden alkış aldı. Teknoloji Fen korosu, Cumhuriyetin 96. yıl kutlamaları için müzik zümresi tarafından hazırlanan özel bir repertuvar ile Cumhuriyet parçalarını seslendirdi. Törenin devamında, Teknoloji Fen Dans Kulübü öğrencileri dans gösterisi sundu. Teknoloji Fen öğrencileri, öğretmenleri ve velilerin katılımı ile gerçekleşen Cumhuriyet yürüyüşü, Cumhuriyetin 96. yılına yakışır bir tören ile sona erdi.

BURSA 29 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:58

GÜNEŞ 07:22

ÖĞLE 12:53

İKİNDİ 15:45

AKŞAM 18:13

YATSI 19:32

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.