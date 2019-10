Yıldız: “Birliğin zarar görmesini isteyen bir lobi var”

Marmarabirlik’e bağlı 150 Sayılı Mudanya Zeytin ve Tarım Satış Kooperatifi, delege ve eksperler ile bir araya gelerek, yeni zeytin alım sezonunu değerlendirdi.

Kooperatif Başkanı Ali Yıldız’ın öncülüğünde bir araya gelen eksper ve delegelere zeytin alımları konusunda bilgiler verildi. Toplantıya yönetim kurulu üyeleri ve Marmarabirlik Başkan Yardımcısı Şevket Karagöz da katıldı. Yıldız, “5 yıldır üreticimizi mağdur etmedik, en çok zeytini biz aldık, yine alacağız. Geçen seneyle mukayese etmemek gerekir, çünkü geçen seneyi bir bonus gibi görelim, rekor bir alım gerçekleştirdik. Bu her yıl böyle olacak demek değildir, bu yıl yine imkânlarımız dâhilinde müstahsili mağdur etmeyecek bir alım gerçekleştireceğiz. Birliğin zarar görmesini isteyen bir lobi oluşturulmuş durumda, hakkımızda gerçeğe dayanmayan her şeyi söylüyorlar. Hâlbuki biz hâlâ devletten alıp ödemedikleri borçlarını ödüyoruz. Her yıl 6 milyon lirayı onların bıraktıkları borçlar için ödüyoruz. Borçlarını ödemedikleri için devlet desteğinden mahrum kaldık. Borç ödenmeyince, Fiskobirlik, Tariş Destekleme Varlık Fonundan yararlanırken, bizim birliğimiz yararlanamadı. Önceki yönetimlerin borçları yüzünden devlet tarafından kendi ayaklarımızın üzerinde durmamız istendi. Bu yıl yığın zeytin dışında paket zeytinde en büyük satışı gerçekleştirdik, sene sonunda satışlarımızın 40 bin tonu bulmasını bekliyoruz. Bizim sıkıntımız küçük zeytinde. Kilosunu 4 liraya alıp depolama ve diğer masraflarla 5 lira mâliyeti bulan küçük zeytini, ne yazık ki üreticimizin depolarından aynı salamura zeytini tüccar 3 liraya alarak düşük fiyatla piyasaya sununca zararına satamadık” dedi.

Yıldız, “Üreticimizden biraz sabır istiyoruz, alımlar devam ettikçe gelen zeytinin miktarı ve cinsine göre ne kadar alacağımızı ve alınan zeytinin fiyatını ne kadar artırabiliriz bunun hesaplarını yapacağız. Üreticilerimizin çıkarlarını düşündüğümüz kadar birliğimizin ayakta kalması ve sizlere uzun yıllar hizmet etmesi için birlik çıkarlarını da düşünmek zorundayız. Ben de bir üretici olarak zeytinimi en iyi fiyata satmak isterim, fakat üyesi olduğumuz birliğin üreticimizin en iyi şartlarda zeytinlerini alacağından benim gibi sizlerin de emin olmanızı isterim. Şu ânda bizimle rekabet edecek tüccar yok ortada, birliğe zara verecek olan söylentilere inanarak, Marmarabirlik’in çökmesini bekleyen lobilerin yalan yanlış sözlerine değil, üyesi olduğunuz ve sizlerin çıkarlarını gözeten birlik yöneticilerine kulak verin. Bizler her konuda sizlere yardımcı olmak, eksik ve ihtiyaçlarınızı gidermek için çabalıyoruz. Sizlerden sabretmenizi ve ürünlerinizi her zaman olduğu gibi teslim etmenizi bekliyor, hayırlı ve bereketli hasatlar diliyorum” diyerek sözlerini tamamladı.

