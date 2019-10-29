Bursa ‘UR-GE’ ile ihracat rekorları kırdı

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, BTSO öncülüğünde yürütülen Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi (URGE) projeleri ile Bursa’nın ihracat hacminin büyüdüğünü belirterek, “Farklı sektörlerde oluşturduğumuz ihracat odaklı kümelerde yüzde 400’leri aşan ihracat performanslarına ulaştık” dedi.

BTSO tarafından Ticaret Bakanlığı destekleriyle gerçekleştirilen URGE ve HİSER projeleri, firmalar arasında işbirliklerini artırarak Bursa’nın ihracat seferberliğine güç katıyor. Türkiye’de aynı anda en fazla URGE projesi yürüten kurum konumunda bulunan BTSO, söz konusu projeler ile ihracat yapmak isteyen üyelerine destek sağlarken, firmaların uluslararası pazarlardaki rekabetçiliğini artırıyor. Makineden raylı sistemlere, tekstilden inşaata kadar BTSO tarafından stratejik sektörlerde yürütülen 24 URGE ve HİSER projesinden 800’e yakın firma faydalandı. Toplamda 100 milyon dolara yakın kaynak sağlanan projeler kapsamında düzenlenen tanıtım, markalaşma, eğitim, danışmanlık, yurt dışı pazarlama ve alım heyeti faaliyetleri ile proje üyesi firmalar önemli ihracat başarılarına imza attı.

BTSO önderliğinde bir araya gelen firmalar projeler çerçevesinde 5 kıtada 50’ye yakın yurt dışı pazarlama faaliyeti gerçekleştirdi. Amerika’dan Rusya’ya, Japonya’dan Güney Afrika’ya kadar belirlenen hedef pazarlarda düzenlenen ikili iş görüşmelerine katılan proje üyesi firmalar, küresel arenada yeni iş ağları oluşturdu. BTSO ayrıca düzenlediği 30’u aşkın alım heyeti ile sektörlerinde dünyanın önde gelen firmalarını Bursa’da üyeleriyle buluşturdu. Bugüne dek 12 binden fazla yabancı alıcıyı Bursa’ya getiren BTSO, yeni işbirliklerinin yolunu açtı. URGE kapsamında düzenlenen alım heyetleri Bursa’ya Junioshow Bursa Uluslararası Bebe ve Çocuk Hazır Giyim ve Çocuk İhtiyaçları Fuarı ve Bursa Textile Show gibi yeni nesil fuarların kazandırılmasına da öncülük etti. Firmaların mevcut durumlarının ve ihtiyaçlarının tespit edildiği analiz çalışmaları ve yüksek standartlı eğitim ve danışmanlık faaliyetlerinin de sağlandığı URGE projeleri ile firmaların ihracat başarılarının sürdürülebilir olması sağlandı.

Kümelenme yaklaşımı ile yürütülen URGE’lerde, ihracat odaklı rekabet stratejileri sayesinde küme üyeleri sektörlerinin üzerinde bir ihracat artış performansı sergiledi. 49 firmanın yer aldığı Uzay Havacılık Savunma URGE’sinde 3 yıllık proje döneminde yüzde 456 ihracat artışı yaşanırken, firmaların 12.7 dolar olan kilogram başına ihracat değeri ise 33 dolara ulaştı. Bebe ve çocuk konfeksiyonu sektörü firmaları yüzde 147’lik ihracat artışı elde ederken, projede yer alan 26 firma ilk kez ihracat gerçekleştirdi. Firmaların yüzde 82’sinin ilk kez yurt dışı fuarına katıldığı BebeÇocuk URGE’sinde ayrıca Rusya, ABD, Güney Afrika ve Sırbistan da bayilik ve mağaza açan firmalar oldu. Üç yıllık proje süresi boyunca raylı sistemlerde yüzde 100, kimyada yüzde 30, kompozitte yüzde 131, makinede yüzde 35, gıda sektöründe ise yüzde 82 ihracat artışı görüldü.

BTSO tarafından yürütülen URGE projeleri, firmalara sağladığı somut katkılar sayesinde Ticaret Bakanlığınca iyi uygulama örnekleri arasında gösterildi. Tekstil ve BebeÇocuk Konfeksiyonu Sektörü URGE’leri Bakanlık tarafından ödüle layık görülürken, BebeÇocuk Konfeksiyonu Sektörü URGE projesi ayrıca Avrupa Küme Analizleri Sekreteryası tarafından Küme Mükemmeliyeti Etiketi aldı.

“BTSO üyeleri küresel rekabetin birer parçası haline geldi”

BTSO’nun URGE faaliyetlerini değerlendiren BTSO Başkanı İbrahim Burkay, Bursa ekonomisinin büyümesinin ihracata dayalı olması gerektiğini ifade etti. Oda olarak firmaların ihracatta yolunu açacak stratejiler belirlediklerini anlatan Başkan Burkay, “Küreselleşme ile birlikte dış ticaretin önemi artıyor. Bu kapsamda firmalarımızın ihracat kaynaklı gelirlerini artırmak ve uluslararası rekabet ortamında ihtiyaç duydukları yeteneklerini geliştirmek hedefiyle Ticaret Bakanlığımızın destekleriyle URGE projeleri yürütüyoruz. Proje kapsamında gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerin maliyetinin yüzde 75'i Ticaret Bakanlığı tarafından destekleniyor. Kalan yüzde 25’lik kısım için ise Türkiye’de yalnızca Odamız tarafından firmalara ön finansman desteği sağlanıyor. URGE projeleri sayesinde iç pazar odaklı çalışan firmalarımızın potansiyelini harekete geçirmeyi başardık. Çok sayıda firmamız yeni pazarlara açılarak, küresel rekabetin birer parçası haline geldi.” dedi.

URGE sayesinde firmaların ihracat için gerekli kabiliyetlere kavuştuğunu ve dünyadaki rakipleriyle rekabet ettiğini ifade eden Başkan Burkay, “Firmalara ihracatın kapılarını araladığımız URGE projelerinin neticesini yeni ihracat rekorlarıyla alıyoruz. URGE projelerimizde, etkin proje yönetimimiz sayesinde yüzde 400’lere ulaşan önemli ihracat artışları elde ettik. Projelerimizin katkısı ile 2018 yılında Bursa, ihracatta tarihinde ilk kez 15 milyar dolar seviyesine ulaşmayı başardı. Son 5 yılda 1.100’den fazla KOBİ’miz ihracatçı kimliği kazandı. Bursa ürünleri artık dünyanın 188 farklı ülkesine satılıyor. Önümüzdeki dönemde daha büyük hedeflerimiz var. Bu doğrultuda asansör, karoseri ve araç üstü yapı, mobilya, otomotiv yan sanayi ve kauçuk sektörlerinde de URGE çalışmalarına başladık. Kısa süre içerisinde projelerimizin sayısını 30’a çıkararak, farklı sektörlerdeki firmalarımızı da oyunun içerisine dahil etmeyi hedefliyoruz. Bursa 2019 ve gelecek yıllarda da ülkemizin ihracat odaklı kalkınma hamlesine öncülük etmeye devam edecek. Projelerimize katkıları dolayısıyla Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan ve bakanlık yetkililerimize şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.

BURSA 29 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:58

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