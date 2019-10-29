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Bursa `UR-GE´ ile ihracat rekorları kırdı

DHA

BURSA Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, BTSO öncülüğünde yürütülen 'Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi (UR-GE)' projeleri ile Bursa´nın ihracat hacminin büyüdüğünü belirterek, "Farklı sektörlerde oluşturduğumuz ihracat odaklı kümelerde yüzde 400´leri aşan ihracat performanslarına ulaştık" dedi.

BURSA Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, BTSO öncülüğünde yürütülen 'Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi (UR-GE)' projeleri ile Bursa´nın ihracat hacminin büyüdüğünü belirterek, "Farklı sektörlerde oluşturduğumuz ihracat odaklı kümelerde yüzde 400´leri aşan ihracat performanslarına ulaştık" dedi.
BTSO tarafından Ticaret Bakanlığı destekleriyle gerçekleştirilen UR-GE ve HİSER projeleri, firmalar arasında işbirliklerini artırarak, Bursa´nın ihracat seferberliğine güç katıyor. Türkiye´de aynı anda en fazla UR-GE projesi yürüten kurum konumunda bulunan BTSO, söz konusu projeler ile ihracat yapmak isteyen üyelerine destek sağlarken, firmaların uluslararası pazarlardaki rekabetçiliğini artırıyor. Makineden raylı sistemlere, tekstilden inşaata kadar BTSO tarafından stratejik sektörlerde yürütülen 24 UR-GE ve HİSER projesinden 800´e yakın firma faydalandı. Toplamda 100 milyon dolara yakın kaynak sağlanan projeler kapsamında düzenlenen tanıtım, markalaşma, eğitim, danışmanlık, yurt dışı pazarlama ve alım heyeti faaliyetleri ile proje üyesi firmalar önemli ihracat başarılarına imza attı.
12 BİN YABANCI ALICI BURSA´YA GELDİ
BTSO önderliğinde bir araya gelen firmalar projeler kapsamında 5 kıtada 50´ye yakın yurt dışı pazarlama faaliyeti gerçekleştirdi. Amerika´dan Rusya´ya, Japonya´dan Güney Afrika´ya kadar belirlenen hedef pazarlarda düzenlenen ikili iş görüşmelerine katılan proje üyesi firmalar, küresel arenada yeni iş ağları oluşturdu. BTSO ayrıca düzenlediği 30´u aşkın alım heyeti ile sektörlerinde dünyanın önde gelen firmalarını Bursa´da üyeleriyle buluşturdu. Bugüne kadar 12 binden fazla yabancı alıcıyı Bursa´ya getiren BTSO, yeni işbirliklerinin yolunu açtı.
UR-GE kapsamında düzenlenen alım heyetleri, Bursa´ya Junioshow Bursa Uluslararası Bebe ve Çocuk Hazır Giyim ve Çocuk İhtiyaçları Fuarı ile Bursa Textile Show gibi yeni nesil fuarların kazandırılmasına da öncülük etti. Firmaların mevcut durumlarının ve ihtiyaçlarının tespit edildiği analiz çalışmaları ve yüksek standartlı eğitim ve danışmanlık faaliyetlerinin de sağlandığı UR-GE projeleri ile firmaların ihracat başarılarının sürdürülebilir olması sağlandı.
TÜM SEKTÖRLERDE İHRACAT ARTIŞI
Kümelenme yaklaşımı ile yürütülen UR-GE´lerde, ihracat odaklı rekabet stratejileri sayesinde küme üyeleri sektörlerinin üzerinde bir ihracat artış performansı sergiledi. 49 firmanın yer aldığı Uzay Havacılık Savunma UR-GE´sinde 3 yıllık proje döneminde yüzde 456 ihracat artışı yaşanırken, firmaların 12.7 dolar olan kilogram başına ihracat değeri ise 33 dolara ulaştı. Bebe ve çocuk konfeksiyonu sektörü firmaları yüzde 147´lik ihracat artışı elde ederken, projede yer alan 26 firma ilk kez ihracat gerçekleştirdi. Firmaların yüzde 82´sinin ilk kez yurt dışı fuarına katıldığı Bebe-Çocuk UR-GE´sinde ayrıca Rusya, ABD, Güney Afrika ve Sırbistan'da bayilik ve mağaza açan firmalar oldu. Üç yıllık proje süresi boyunca raylı sistemlerde yüzde 100, kimyada yüzde 30, kompozitte yüzde 131, makinede yüzde 35, gıda sektöründe ise yüzde 82 ihracat artışı görüldü.
UR-GE BAŞARILARI ÖDÜLLENDİRİLDİ
BTSO tarafından yürütülen UR-GE projeleri, firmalara sağladığı somut katkılar sayesinde Ticaret Bakanlığı'nca iyi uygulama örnekleri arasında gösterildi. Tekstil ve Bebe-Çocuk Konfeksiyonu Sektörü UR-GE´leri Bakanlık tarafından ödüle layık görülürken, Bebe-Çocuk Konfeksiyonu Sektörü UR-GE projesi ayrıca Avrupa Küme Analizleri Sekreteryası tarafından Küme Mükemmeliyeti Etiketi aldı.
'BTSO ÜYELERİ KÜRESEL REKABETİN BİRER PARÇASI HALİNE GELDİ'
BTSO´nun UR-GE faaliyetlerini değerlendiren BTSO Başkanı İbrahim Burkay, Bursa ekonomisinin büyümesinin ihracata dayalı olması gerektiğini ifade etti. Oda olarak firmaların ihracatta yolunu açacak stratejiler belirlediklerini anlatan Başkan Burkay, "Küreselleşme ile birlikte dış ticaretin önemi artıyor. Bu kapsamda firmalarımızın ihracat kaynaklı gelirlerini artırmak ve uluslararası rekabet ortamında ihtiyaç duydukları yeteneklerini geliştirmek hedefiyle, Ticaret Bakanlığımızın destekleriyle UR-GE projeleri yürütüyoruz. Proje kapsamında gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerin maliyetinin yüzde 75'i Ticaret Bakanlığı tarafından destekleniyor. Kalan yüzde 25´lik kısım için ise Türkiye´de yalnızca odamız tarafından firmalara ön finansman desteği sağlanıyor. UR-GE projeleri sayesinde iç pazar odaklı çalışan firmalarımızın potansiyelini harekete geçirmeyi başardık. Çok sayıda firmamız yeni pazarlara açılarak, küresel rekabetin birer parçası haline geldi" dedi.
'HEDEF 30 UR-GE PROJESİ'
UR-GE sayesinde firmaların ihracat için gerekli kabiliyetlere kavuştuğunu ve dünyadaki rakipleriyle rekabet ettiğini ifade eden Başkan Burkay, şunları kaydetti.
"Firmalara ihracatın kapılarını araladığımız UR-GE projelerinin neticesini yeni ihracat rekorlarıyla alıyoruz. UR-GE projelerimizde, etkin proje yönetimimiz sayesinde yüzde 400´lere ulaşan önemli ihracat artışları elde ettik. Projelerimizin katkısı ile 2018 yılında Bursa, ihracatta tarihinde ilk kez 15 milyar dolar seviyesine ulaşmayı başardı. Son 5 yılda 1.100´den fazla KOBİ´miz ihracatçı kimliği kazandı. Bursa ürünleri artık dünyanın 188 farklı ülkesine satılıyor. Önümüzdeki dönemde daha büyük hedeflerimiz var. Bu doğrultuda asansör, karoseri ve araç üstü yapı, mobilya, otomotiv yan sanayi ve kauçuk sektörlerinde de UR-GE çalışmalarına başladık. Kısa süre içerisinde projelerimizin sayısını 30´a çıkararak, farklı sektörlerdeki firmalarımızı da oyunun içerisine dahil etmeyi hedefliyoruz. Bursa 2019 ve gelecek yıllarda da ülkemizin ihracat odaklı kalkınma hamlesine öncülük etmeye devam edecek. Projelerimize katkıları dolayısıyla Ticaret Bakanımız Sayın Ruhsar Pekcan ve bakanlık yetkililerimize şükranlarımı sunuyorum."  

BURSA

29 Ekim 2019 Salı

  • İMSAK 05:58
  • GÜNEŞ 07:22
  • ÖĞLE 12:53
  • İKİNDİ 15:45
  • AKŞAM 18:13
  • YATSI 19:32
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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