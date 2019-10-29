Kanser hastalarına moral takviyesi

Meme Kanseri Farkındalık ve Bilinçlendirme Ayı kapsamında VM Medical Park Bursa Hastanesi ve Bursa Kanserle Savaş Derneği, kanser tedavisi gören hastalar ile yakınlarına moral kaynağı oldu.

Kemoterapi alanında tedavi gören hastalar ile refakat eden yakınlarına, meme kanseri farkındalık ayını sembolize eden hediyeler verildi. Medikal Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Murat Arslan ve Başhemşire Naciye Ertürk’ün de katıldığı programda hastalar ve yakınları, moral kaynağı olan hastane ve dernek yönetimine teşekkür etti. Bursa Kanserle Savaş Derneği 3 gün boyunca, geliri kanser tedavisi gören hastalara yönelik kullanılacak olan satış standı da kurdu.

‘Kanserden korkma, geç kalmaktan kork’ sloganını daha fazla dile getirmek için bu tür etkinliklerin kaçırılmaz fırsatlar olduğunu dile getiren VM Medical Park Bursa Hastanesi Genel Müdür Yardımcısı Esra Molla, “Meme kanseriyle mücadele için üzerimize düşeni yapmaya devam ediyoruz. Ekim ayı boyunca seminerler ve basın bültenlerinin yanı sıra sosyal medyayı da etkin şekilde kullanarak farkındalık ve bilinç oluşturma konusunda başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Taramaların, rutin muayenelerin ne kadar önemli olduğunu dillendirmeye devam edeceğiz. Yeter ki toplumumuzda bilinç düzeyi yükselsin” diye konuştu. Bursa Kanserle Savaş Derneği Başkanı Ümit Ecemiş de “Dolu dolu bir ay geçirdik. Farkındalık adına bu tarz faaliyetler her yıl artırarak devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

BURSA 29 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:58

GÜNEŞ 07:22

ÖĞLE 12:53

İKİNDİ 15:45

AKŞAM 18:13

YATSI 19:32

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.