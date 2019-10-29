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Başkan Acar: “Milletin birlik ve bütünlük içinde yaşama kararlılığını ortaya koyması ile Cumhuriyet ...

İHA

EğitimBirSen 1 No'lu Şube Başkanı Ramazan Acar, Türk milletinin birlik ve bütünlük içinde yaşama kararlılığını ortaya koyulması ile Cumhuriyetin kurulduğunu ifade etti.

Başkan Acar: “Milletin birlik ve bütünlük içinde yaşama kararlılığını ortaya koyması ile Cumhuriyet kuruldu”

EğitimBirSen 1 No’lu Şube Başkanı Ramazan Acar, Türk milletinin birlik ve bütünlük içinde yaşama kararlılığını ortaya koyulması ile Cumhuriyetin kurulduğunu ifade etti.
İstiklal Harbi’yle kazanılan bağımsız yaşama iradesine zincir vurulamayacağına değinen 1 No’lu Şube Başkanı Ramazan Acar, “Milletimiz, demokratik değerleri bağımsızlık idealiyle bütünleştirerek anlamlı kılmıştır. Devlet, ilk meclisin kurumsal temsiliyle somut değere dönüşen millet irade ve idealiyle bütünleştiği her dönemde, demokratik kazanımlarla birlikte her alanda atılım, gelişme ve büyüme sağladığının altını çizdi. Küresel ölçekte bütün insanlığın maruz kaldığı alçaltıcı müdahalelerin, soykırım ve katliamların, korkunç iç savaşların, ülke içinde darbelerin, dayatmaların olumsuz etkisinden sıyrılarak yeni bir tarihsel, siyasal, ekonomik atılım yapmak kolay değildir. İnsanın özgür iradesi yerine zulme ve baskıya dayanan hiçbir yaklaşımın ne cumhura ne cumhuriyete yararı olmuştur. İçeriden ve dışarıdan her türlü vesayet odaklarına karşı koyarak kendini millet varlığıyla tanımlayan cumhuriyet, hedeflediği muasır medeniyet seviyesine ancak ve sadece milletin irade ve idealleri doğrultusunda ilimle, bilgiyle, eğitimle yükselebilir. Yerli ve millî olmayı, yepyeni bir dil, bilgi, bakış ve iddiayla canlı kılarak, egemenliğimizi daha ileri, daha iddialı noktaya taşıyabiliriz, taşımalıyız. Yoksa tarihte örnekleri çokça görüldüğü gibi, ufku ve iddiası kalmamış irade geleceğe taşınamaz“ dedi.
Büyüyen ekonomiyle birlikte maneviyatı köklü değere, canlı hayata dönüştüren bir eğitim sistemiyle bölgede ve dünya genelinde adalet, bilim, sanat, refah üreten güç merkezi olma yolunda devam edeceklerini belirten Başkan Acar, ”Başta eğitim olmak üzere, hayatın her alanında yeni atılımlarla kazanacağımız başarılar, devlet ve millet bütünlüğünün teminatı ve dayanağı millî iradeyi daha anlamlı ve kalıcı değere dönüştürmektedir. Sadece bölgemizde değil, tarihin belirleyici zemininde ve zamanında kendimize güven içinde ve güçlü olmamızdan rahatsız olan emperyal odakların kurgu ve kumpaslarına karşı, istiklal harbindeki ruhla direnecek, atılım ve hamlemize durmaksızın devam edeceğiz” diye konuştu.
Atılım ve istikrarın, bölgede emperyal hesapların oyununu bozduğuna dikkat çeken Başkan Acar, ”Ülke ve millet olarak, her bir başarımız, dünya mazlumlarına sadece kurtuluş umudu değil, inanç ve azmin gerçekleşmiş örnekleri olarak da onlara güç ve ilham vermektedir. Varlık mücadelesinin, uğruna can verilen değerlere kalemle ruh vererek sürmesi gerektiğine inanan EğitimBirSen olarak, vatanın bölünmez bütünlüğü ve millet iradesinin egemenliği için can veren şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyoruz. Terörle mücadele ve 15 Temmuz direnişi ile yaşanan acı ve heyecanların tazelediği millî ruh ve bilinçle cumhuriyetin kuruluşunun 96. yılında; özgürlüklerin, kardeşliğin ve huzur ikliminin hâkim olduğu nice yıllar diliyoruz” şeklinde konuştu.

BURSA

29 Ekim 2019 Salı

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