Bursa'da Cumhuriyet Bayramı coşkusu

CUMHURİYET Bayramı, Bursa'da coşkuyla kutlandı. Tören geçişi büyük ilgi gördü.

Heykel'de Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasıyla başlanan tören, Valilikte tebrikleri kabulle devam etti. Ardından Bursa Valisi Yakup Canbolat ve Büyükşehir Belediye Başkan vekili Ahmet Yıldız, askerleri ve halkı selamladı. Öğrencilerin şiirler okuduğu programda, Belediyelerin folklor ekipleri gösteri sundu. Bursa Valisi Yakup Canbolat yaptığı konuşmada, "Devletimizin kurulduğu gün olan 29 Ekim 1923, şüphesiz binlerce yıllık şanlı tarihimizin en kudretli günlerinden biridir. Bugün bu büyük günün 96'ncı yıldönümünü gururla, şerefle ve coşkuyla kutluyoruz. Tarihimiz boyunca, bu toprakları vatan kılma arzusuyla toprağa düşen tüm şehitlerimizi, şanlı ecdadımızı ve her karışı şehit kanıyla sulanan bu aziz toprakların, aziz milletimizin ebedi yurdu olduğunun en güçlü delili olan Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda kan ve ter döken tüm kahramanlarımızı rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Türk milleti olarak tarihte birçok devlet kurmuş, birçok medeniyet oluşturmuş bir milletiz. Bu devletleri kurarken kuru bir hükümdarlık anlayışıyla hareket etmemiş bir yönetim kültüründen, bir medeniyetten geliyoruz. Kurmuş olduğumuz devletlerin hakim olduğu topraklarda barışı, huzuru, kardeşliği, hoşgörüyü, adaleti ve inançlara saygıyı tesis ederek insanların rengine, kültürüne göre ayırmadan hepsini kucaklayan bir medeniyet tasavvuru ile bunu yapmışız" dedi.

Konuşmaların ve gösterilerin ardından resmi geçit yapıldı. Geçit töreni büyük ilgi gördü. Tören, Büyükşehir Belediyesi Bandosu'nun konseriyle sona erdi.



BURSA 29 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:58

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