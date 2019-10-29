12 yaşındaki çocuk kazada yaralandı, annesini sayıkladı Bursa'nın İnegöl ilçesindeki kazada yaralanan 12 yaşındaki çocuk "anne" diye ağladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

12 yaşındaki çocuk kazada yaralandı, annesini sayıkladı Bursa'nın İnegöl ilçesindeki kazada ...

İHA

Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 12 yaşındaki bir çocuk yaralandı. Yaralı Onur Efe Altun'un (12), "Anne" diyerek ağlaması herkesin yüreğini burktu.

12 yaşındaki çocuk kazada yaralandı, annesini sayıkladı Bursa'nın İnegöl ilçesindeki kazada yaralanan 12 yaşındaki çocuk "anne" diye ağladı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 12 yaşındaki bir çocuk yaralandı. Yaralı Onur Efe Altun'un (12), "Anne" diyerek ağlaması herkesin yüreğini burktu.
Alınan bilgiye göre, kaza İnegölAlanyurt yolu üzerinde meydana geldi. İnegöl'den Alanyurt'a seyir halinde olan Çelik Altun (55) yönetimindeki 16 LCL 63 plakalı otomobil, Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Caddesi'nden gelip Ertuğrulgazi Mahallesine istikametine giden Abdurrahman Buluş (35) idaresindeki 04 P 0222 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kaza sonucunda otomobil sürücüsü Çelik Altun kazayı yara almadan atlatırken, yanında bulunan ve emniyet kemeri takılı olmayan torunu Onur Efe Altun (12) çarpışmanın etkisiyle kafasını ön cama çarpması sonucu yaralandı.
Yaralı çocuk kaza yerine gelen sağlık görevlilerin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Öte yandan "anne" diye ağlayan çocuğu çevredekiler sakinleştirme çalıştı.Kazada ağır maddi hasar alan araçlar ise çekici yardımıyla kaza yerinden kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor.

BURSA

29 Ekim 2019 Salı

  • İMSAK 05:58
  • GÜNEŞ 07:22
  • ÖĞLE 12:53
  • İKİNDİ 15:45
  • AKŞAM 18:13
  • YATSI 19:32
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Mustafakemalpaşalılar alanlara akın etti
YEREL HABERLER Mustafakemalpaşalılar alanlara akın etti
Kazada yaralanan çocuk gözyaşlarını tutamadı
YEREL HABERLER Kazada yaralanan çocuk gözyaşlarını tutamadı
Bu kadarına da pes...Herkesin gözü önünde çikolatayı aldı gitti
YEREL HABERLER Bu kadarına da pes...Herkesin gözü önünde çikolatayı ...
Mudanya'daki Cumhuriyet coşkusu denize yansıdı
YEREL HABERLER Mudanya'daki Cumhuriyet coşkusu denize yansıdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin eski ve mevcut il başkanlarıyla buluşuyor Ak Parti'de bugüne kadar görev yapan tüm İl Başkanları Ankara'da toplanacak
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin eski ve mevcut il ...
100 motosiklet Cumhuriyet için 140 kilometrelik kortej yaptı
YEREL HABERLER 100 motosiklet Cumhuriyet için 140 kilometrelik ...
Gençler iyilik hareketine güç vermek için toplandı
YEREL HABERLER Gençler iyilik hareketine güç vermek için toplandı
Gemlik Devlet Hastanesi HIMMS 6 sertifikası aldı
YEREL HABERLER Gemlik Devlet Hastanesi HIMMS 6 sertifikası aldı
Bursaspor'un altyapı oyuncularından 29 Ekim koreografisi
YEREL HABERLER Bursaspor'un altyapı oyuncularından 29 Ekim ...
Büfeden çikolata hırsızlığı kamerada
YEREL HABERLER Büfeden çikolata hırsızlığı kamerada
Osmangazi’de sıfır kaldırım işgâli Kaldırımlar yayalara kaldı
YEREL HABERLER Osmangazi’de sıfır kaldırım işgâli Kaldırımlar ...
Bursa'da Cumhuriyet Bayramı coşkusu
YEREL HABERLER Bursa'da Cumhuriyet Bayramı coşkusu
Başkan Acar: “Milletin birlik ve bütünlük içinde yaşama kararlılığını ortaya koyması ile Cumhuriyet kuruldu”
YEREL HABERLER Başkan Acar: “Milletin birlik ve bütünlük içinde ...
Bursa'dan Suriye'ye un yardımı
YEREL HABERLER Bursa'dan Suriye'ye un yardımı
Bursa’da Cumhuriyet’in 96. yıldönümü renkli görüntülere sahne oldu Cumhuriyet kutlamaları kapsamında trafiğe kapatılan yollar çocuklara kaldı
YEREL HABERLER Bursa’da Cumhuriyet’in 96. yıldönümü renkli ...
Cumhuriyet Bayramı töreninde şiir okumak için beklerken fenalaştı
YEREL HABERLER Cumhuriyet Bayramı töreninde şiir okumak için ...
Kaymakam konuşurken yere yığıldı
YEREL HABERLER Kaymakam konuşurken yere yığıldı
Bursa `UR-GE´ ile ihracat rekorları kırdı
YEREL HABERLER Bursa `UR-GE´ ile ihracat rekorları kırdı
Kanser hastalarına moral takviyesi
YEREL HABERLER Kanser hastalarına moral takviyesi
Bursa ‘UR-GE’ ile ihracat rekorları kırdı
YEREL HABERLER Bursa ‘UR-GE’ ile ihracat rekorları kırdı
29 hafız mehter eşliğinde yürüdü Hafızlar için icazet merasimi yapıldı
YEREL HABERLER 29 hafız mehter eşliğinde yürüdü Hafızlar için icazet ...
Yıldız: “Birliğin zarar görmesini isteyen bir lobi var”
YEREL HABERLER Yıldız: “Birliğin zarar görmesini isteyen bir lobi ...
Yangında kiracı yaralandı, ev sahibesi ağladı
YEREL HABERLER Yangında kiracı yaralandı, ev sahibesi ağladı
Teknoloji Fen Okullarında 'Cumhuriyet' coşkusu
YEREL HABERLER Teknoloji Fen Okullarında 'Cumhuriyet' coşkusu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X