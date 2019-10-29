Kazada yaralanan çocuk gözyaşlarını tutamadı

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BURSA'nın İnegöl ilçesinde iki otomobilin çarpışmasıyla meydana gelen kazada 1'i çocuk, 2 kişi yaralandı. Yaralanan Onur Efe Çelik (12), "Anne" diyerek, gözyaşı döktü.

Kaza Bursa'nın İnegöl İlçesi Alanyurt Yolu üzerinde meydana geldi. Alanyurt yönüne giden Altun Çelik (55) yönetimindeki 16 LCL 63 plakalı otomobil, Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Caddesi'ne çıkan Abdurrahman Buluş'un (35) kullandığı 04 P0222 yabancı plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar savrulurken, Altun Çelik ile yanında bulunan torunu Onur Efe Çelik yaralandı. Yaralan çocuk, "Anne" diyerek gözyaşı döktü.

Yaralılar kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.



BURSA 29 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:58

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