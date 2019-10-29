Mudanya'daki Cumhuriyet coşkusu denize yansıdı

Bursa'nın Mudanya ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında denize açılan tekneler görsel bir şölene imza attı.

Mudanya Mütarekesi ile Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş temellerinin atıldığı Mudanya, Cumhuriyetin ilanının 96. yıldönümünde adına yakışır bir kutlamaya daha imza attı. Kaymakamlık binasında tebriklerin kabulüyle başlayan kutlamalar, Mudanya Kaymakamı Faik Oktay Sözer, Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz’ın yanı sıra Mudanya protokolü, siyasi partilerin, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve Mudanyalıların kortej yürüyüşüyle devam etti.

Mütareke Meydanı'nda toplanan çok sayıda vatandaş, Mudanya Belediye Bandosu’nun çaldığı marşlar eşliğinde Türk bayrakları ile İpar Caddesi üzerinden İskele Meydanı’na kadar yürüdü. İskele Meydanı Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törenlerde, Cumhuriyetin 96. yılı dolayısıyla düzenlenen yarışmalarda derece giren öğrencilere de ödülleri verildi. Resmi tören, şiirlerin okunması ve Mudanya Belediyesi Halk Oyunları ekibinin gösterilerinin ardından sona erdi.

Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında yelkenli tekneler de unutulmaz bir gösteriye imza attı. Bayraklarla süslenmiş olan tekneler sahilde yürüyenlere eşlik ederken, görsel bir şölen sunmuş oldu.

BURSA 29 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:58

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