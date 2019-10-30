Yargıtay'dan emsal karar: "İlk kavgayı başlatan işçi kovulur"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Yargıtay'dan emsal karar: "İlk kavgayı başlatan işçi kovulur"

İHA

Yargıtay, iş yerindeki kavgada ilk yumruğu atan işçinin tazminatsız şekilde kovulmasının önünü açtı. Yüksek Mahkeme; işverenin kavgaya karışan diğer işçinin işten çıkarmamasının eşit davranma borcunu ihlal ettiği anlamına gelmeyeceğine hükmetti.

Yargıtay, iş yerindeki kavgada ilk yumruğu atan işçinin tazminatsız şekilde kovulmasının önünü açtı. Yüksek Mahkeme; işverenin kavgaya karışan diğer işçinin işten çıkarmamasının eşit davranma borcunu ihlal ettiği anlamına gelmeyeceğine hükmetti.
Bir etiket ambalaj fabrikasında dedikodu sebebiyle iki işçi arasında tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olay sonrası, işveren kavgayı ilk başlatan işçiyi tazminat ödemeden kovdu. İş Mahkemesi'nin yolunu tutan işçi; 6 sene boyunca baskı ustası olarak çalıştığını, bu tarihte isteği dışında haksız olarak işten çıkartıldığını kıdem ve ihbar tazminatının ayrıca 10 günlük yıllık izin ücretinin de ödenmediğini iddia etti.
Kıdem ve ihbar tazminatı ile yıllık izin ücreti alacaklarının faizi ile birlikte davalıdan tahsilini talep etti. Mahkemede savunma yapan işveren, kavgayı ilk başlatan davacının daha önce de başka bir kavga olayına daha karıştığını öne sürdü. Mahkeme, kovulan işçiye tazminat ödenmesi gerektiğine hükmetti. Kararı davalı işveren temyiz etti.
Yargıtay 9. Hukuk Dairesi emsal nitelikte bir karara imza attı. Kararda; davalı iş yerinde daha önceden karıştığı bir kavga nedeniyle ihtar alan davacının olay günü çalışma arkadaşlarından C. tarafından hakkında dedikodu yaptığı şeklindeki söylenti nedeniyle uyarıldığında, taraflar arasında bu nedenle tartışma yaşandığı ve tartışma esnasında davacının C.l’ye küfür ettiği hatırlatıldı. Kararda şu ifadelere yer verildi: ''Davacının küfür edip onu tehdit ettiği C.I'nin de bunun üzerine elinde bulunan bobini davacıya fırlattığı, davacının iş akdinin iş yerindeki bu tartışma nedeniyle feshedildiği dosyadaki bilgi ve belgelerden anlaşılmaktadır. Söz konusu olayda ilk haksız hareketin, davacının çalışma arkadaşı C.’ye küfür edip onu tehdit etmesi oluşu ve davacının daha önceden de başka bir işçi ile tartışması nedeniyle ihtarının bulunduğu anlaşılmaktadır. Davalı işverenin işçi C.’yi işten çıkartmayıp sadece davacıyı işten çıkarmasının eşit davranma borcunu ihlal ettiği söylenemeyecektir. Açıklanan nedenle davalı işverence yapılan feshin haklı olduğu anlaşıldığından, kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin reddi yerine yazılı gerekçeyle kabulü hatalı olup, bozmayı gerektirmiştir. Temyiz olunan kararın bozulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.''

BURSA

30 Ekim 2019 Çarşamba

  • İMSAK 05:59
  • GÜNEŞ 07:23
  • ÖĞLE 12:52
  • İKİNDİ 15:44
  • AKŞAM 18:12
  • YATSI 19:31
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

20 takla atan aracın içinden burnu kanamadan çıktı, hurdaya dönen aracı için hüngür hüngür ağladı
YEREL HABERLER 20 takla atan aracın içinden burnu kanamadan çıktı, ...
Nilüfer'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı büyük coşku ile kutlandı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yürüyüşüne on binler katılırken yürüyüşün sonunda Selda Bağcan sahne aldı
YEREL HABERLER Nilüfer'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı büyük coşku ile ...
(Özel) Tapirlerin masaj tutkusu Bursa’da tapirlere her gün düzenli masaj yapılıyor
YEREL HABERLER (Özel) Tapirlerin masaj tutkusu Bursa’da tapirlere ...
Gemlik Belediye Başkanı Sertaslan, sanatçı Koray Avcı ile düet yaptı
YEREL HABERLER Gemlik Belediye Başkanı Sertaslan, sanatçı Koray Avcı ...
Bursa'da yüzbinlerce kişi Cumhuriyet için yürüdü
YEREL HABERLER Bursa'da yüzbinlerce kişi Cumhuriyet için yürüdü
Bursa’da Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu
YEREL HABERLER Bursa’da Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu
Nilüfer'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı büyük coşku ile kutlandı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yürüyüşüne on binler katılırken yürüyüşün sonunda Selda Bağcan sahne aldı
YEREL HABERLER Nilüfer'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı büyük coşku ile ...
Seul’da Bursa rüzgârı
YEREL HABERLER Seul’da Bursa rüzgârı
Bursaspor, Cumhuriyet Bayramı'nı altyapı oyuncularıyla kutladı
YEREL HABERLER Bursaspor, Cumhuriyet Bayramı'nı altyapı ...
Mustafakemalpaşalılar alanlara akın etti
YEREL HABERLER Mustafakemalpaşalılar alanlara akın etti
Kazada yaralanan çocuk gözyaşlarını tutamadı
YEREL HABERLER Kazada yaralanan çocuk gözyaşlarını tutamadı
Bu kadarına da pes...Herkesin gözü önünde çikolatayı aldı gitti
YEREL HABERLER Bu kadarına da pes...Herkesin gözü önünde çikolatayı ...
Mudanya'daki Cumhuriyet coşkusu denize yansıdı
YEREL HABERLER Mudanya'daki Cumhuriyet coşkusu denize yansıdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin eski ve mevcut il başkanlarıyla buluşuyor Ak Parti'de bugüne kadar görev yapan tüm İl Başkanları Ankara'da toplanacak
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin eski ve mevcut il ...
12 yaşındaki çocuk kazada yaralandı, annesini sayıkladı Bursa'nın İnegöl ilçesindeki kazada yaralanan 12 yaşındaki çocuk "anne" diye ağladı
YEREL HABERLER 12 yaşındaki çocuk kazada yaralandı, annesini ...
100 motosiklet Cumhuriyet için 140 kilometrelik kortej yaptı
YEREL HABERLER 100 motosiklet Cumhuriyet için 140 kilometrelik ...
Gençler iyilik hareketine güç vermek için toplandı
YEREL HABERLER Gençler iyilik hareketine güç vermek için toplandı
Gemlik Devlet Hastanesi HIMMS 6 sertifikası aldı
YEREL HABERLER Gemlik Devlet Hastanesi HIMMS 6 sertifikası aldı
Bursaspor'un altyapı oyuncularından 29 Ekim koreografisi
YEREL HABERLER Bursaspor'un altyapı oyuncularından 29 Ekim ...
Büfeden çikolata hırsızlığı kamerada
YEREL HABERLER Büfeden çikolata hırsızlığı kamerada
Osmangazi’de sıfır kaldırım işgâli Kaldırımlar yayalara kaldı
YEREL HABERLER Osmangazi’de sıfır kaldırım işgâli Kaldırımlar ...
Bursa'da Cumhuriyet Bayramı coşkusu
YEREL HABERLER Bursa'da Cumhuriyet Bayramı coşkusu
Başkan Acar: “Milletin birlik ve bütünlük içinde yaşama kararlılığını ortaya koyması ile Cumhuriyet kuruldu”
YEREL HABERLER Başkan Acar: “Milletin birlik ve bütünlük içinde ...
Bursa'dan Suriye'ye un yardımı
YEREL HABERLER Bursa'dan Suriye'ye un yardımı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X