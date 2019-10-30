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Gemlik’de Cumhuriyet coşkusu Gemlik'te Koray Avcı Cumhuriyet için sahne aldı

İHA

Gemlik'de binlerce vatandaş Cumhuriyet için yürüdü. Fener alayı ile başlayan kutlamaların ardından Koray Avcı, binlerce Gemlikli'ye unutulmaz anlar yaşattı.

Gemlik’de Cumhuriyet coşkusu Gemlik'te Koray Avcı Cumhuriyet için sahne aldı

Gemlik'de binlerce vatandaş Cumhuriyet için yürüdü. Fener alayı ile başlayan kutlamaların ardından Koray Avcı, binlerce Gemlikli'ye unutulmaz anlar yaşattı.
28 Ekim’de resmi törenlerle başlayan Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, 29 Ekim günü Kaymakamlık makamında gerçekleşen tebrik ile devam etti. Burada bir araya gelen ilçe protokolü daha sonra İskele (Demokrasi) Meydanı’na geçerek geçit törenine katıldı. Geçmiş yıllara göre vatandaşın sabah saatlerindeki törene daha fazla ilgi gösterdiği görüldü.
Öğleden sonra ise Gemlik Belediyesi anons sisteminden Atatürk’ün 10. Yıl Nutku yayınlandı. Yayının sona ermesiyle kimi sokaklardan alkış sesleri yükseldi. Atatürk’ün beş dakika süren konuşmasını dinleyen Gemlikliler sosyal medyadan yayınladıkları mesaj ve videolarla duygularını paylaşarak Gemlik Belediyesi’ne teşekkür ettiler. Öte yandan gün içinde Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan anons sistemi ile Gemliklilerin bayramını kutladıktan sonra 10. Yıl Marşı da çalındı.

Binlerce Gemlikli yürüdü
Fener Alayı, Cumhuriyet’in kurulduğu yıla atıfla 19.23’te başladı. Atatürk Stadı önünde toplanan Gemliklilere Kent Konseyi’nin organize ettiği bisikletli ve patenli gençler de eşlik etti. Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan’ın eşi ve ailesiyle katıldığı yürüyüşte bando takımı, izciler, siyasi partiler, dernekler ile Gemlik’in pek çok kesiminden binlerce vatandaş katıldı. Türk bayrakları ve meşaleler ile yürüyen Gemlikliler marşlar ve sloganlar atarak konser alanına geldi. Balkonlardan ve çevreden de çok sayıda vatandaş korteje tezahüratlarla eşlik etti.
Alana gelenleri Gemlikli genç şarkıcı Anıl Can karşıladı. Pop ve rock türünde pek çok şarkı seslendiren Anıl Can, bir saati aşan programında alanı dolduranlara keyifli anlar yaşattı. Koray Avcı’dan önce ise Gemlik Belediyespor Kulübü Atletizm takımı sporcuları sahneye çıktı. Gemlik Belediye Başkan Yardımcısı Zeynep Akış Serintürk, geçtiğimiz hafta İstanbul Florya’da düzenlenen kros yarışlarında kızlarda Türkiye üçüncülüğü, erkeklerde ise ikinciliği alan genç sporculara kupa hediye etti.

Başkan Sertaslan ve Avcı birlikte söyledi
Saatler 21.00’i gösterdiğinde Koray Avcı sahneye çıktı. Kendi şarkılarının yanı sıra Barış Manço, Erkin Koray, Ahmet Kaya, Aşık Veysel, Zeki Müren gibi pek çok değerli sanatçıdan unutulmaz parçalar seslendiren Avcı’ya alanı dolduran yaklaşık 20 bin kişi hep bir ağızdan eşlik etti. Konser sırasında körfezde ışık su gösterileri gerçekleşti.
Konserin sonuna doğru sahneye gelen Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, Koray Avcı ile birlikte şarkı söyledi. Ud çalan Sertaslan’a Avcı da eşlik etti.
Avcı’ya çiçek ve zeytin fidanı hediye eden Başkan Sertaslan, kadın erkek, genç yaşlı, herkesin Cumhuriyet sayesinde birlikte bayramı kutlayabildiğini dile getirerek “cumhuriyetimiz ile ilgili yeni tarihler yazılıyor, yeni hikâyeler anlatılıyor. Onlara inanmayın. Büyük Önder’i sevin. Onun bütün hayatı bu millete adanmıştı. Kendi ile ilgili en küçük derdi yoktu. Bu akşam sizlerin hak ettiği kutlamaları gerçekleştirmek adına sponsorlarımızın desteğiyle Koray Avcı sizlerle birlikte oldu. Bizimle bu bayram coşkusunu yaşayan herkese teşekkür ederiz” dedi.
Program, Avcı’nın İzmir Marşı’nı seslendirmesi ile sona erdi.

BURSA

30 Ekim 2019 Çarşamba

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